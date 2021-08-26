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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mick Schumacher, babası Michael’in Spa’da katıldığı ilk Formula 1 yarışının 30. yıldönümünde 2021 Belçika Grand Prix’sinde yarışmanın “harika ve duygusal” olduğunu söyledi.

Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak”

Schumacher, Belçika’daki piste bu hafta sonu ilk kez bu bir F1 pilotu olarak gidecek. Babası Michael Schumacher de Jordan ile tek seferlik bir yarışa çıkmak için 1991’de Spa’ya gitmişti ve böylelikle serideki meşhur kariyerine başlamıştı.

Autosport ile yaptığı özel bir röportajda Mick Schumacher, Michael'ın 306 yarış startı, 91 galibiyet ve 7 dünya şampiyonluğu aldığı yolculuğa başladığı F1 dönemi ile şu anki dönem arasındaki karşılaştırmalar hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, yaklaşan yarışta rekabet etmek konusunda neler hissettiğini de ifade etti.

Schumacher, “Şu anda bir kıyaslama yapmak, yani 1991 ve günümüzü karşılaştırmak çok zor.”

“O zamanlarda çok fazla güvenlik sorunları vardı ve elbette, bazı takımların [aracı] geliştirme olanakları şimdiye kıyasla çok daha farklıydı.”

“Şu anda ise tabii ki bu, oldukça sınırlı. Bu, tamamen farklı bir mentalite.”

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Ancak yine de günümüzde araçların ne kadar hızlı olduğuna bakarsanız, [araçların] arasındaki fark geçmişteki kadar fazla değil. Bu yüzden, bu soruyu cevaplamak epey zor.”

“Fakat tam olarak 30 yıl geçmiş olması keyif verici bir nokta. Spa’da, benim için harika ve duygusal bir yarış olacak.” dedi.

Yaz arası öncesinde, babasının F1’deki ilk yarışının 30. yıldönümünde yarıştığı senede, şampiyonadaki kariyerine başlamış olmasının bir tesadüf mü olduğunu sorgulayıp sorgulamadığı sorulduğunda Schumacher, “Çok az [sorguladım]!”

“Aslında [Haas ile 2020’de anlaştığım anda [2021’de] 30 yıl olmuş olacağını biliyordum.”

“Ayrıca şimdi [22 yaşında] olduğum için tam olarak aynı yaşta F1’e başladığımızı düşünmek çılgınca.”

“Elbette, şu anda farklı bir zamandayız. Dünya farklı bir noktada ama yine de nostaljik ve bu konuda mutluyum.” yorumlarını yaptı.

Schumacher şu anda 2021 pilotlar şampiyonasında sadece takım arkadaşı Nikita Mazepin’in önünde 19. sırada bulunuyor. En iyi sonucunu ise yaz arası öncesinde Macaristan yarışında 12. olarak elde etti.

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