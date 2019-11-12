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Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Babam Vettel için neyse, Vettel de benim için o"

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Mick Schumacher: "Babam Vettel için neyse, Vettel de benim için o"
Ekleyen:
, Şef Editör
12 Kas 2019 14:55

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in Formula 2'de yarışan oğlu Mick, zamanında babasının Sebastian Vettel için nasılsa, Vettel'in de kendisi için aynısı olduğunu söyledi.

Vettel, küçüklükten itibaren Schumacher'in başarılarını yakından izleyerek, ondan ilham alarak motor sporlarında ilerledi ve gün geçtikçe kendisiyle yakın arkadaş oldu. İkili birlikte birçok kez Şampiyonlar Yarışı organizasyonuna katıldı ve kupalar kazandı.

Bugün de aynı durum Mick için geçerli. Babasının yakın arkadaşlarından olan Vettel, Mick için bir ilham kaynağı ve motor sporları konuşabileceği kişilerden birisi.

Mick'in aynı zamanda Ferrari Pilot Akademisi'nde yer alması, bu ilişkiyi daha da yakın hale getiriyor.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Mick, "Ona çok büyük saygım var. Motor sporları hakkında çok fazla konuşuyoruz, ondan ipuçları alıp uygulamaya çalışıyorum. O, bu sporun içerisinde uzun zamandır yer alıyor, bu yüzden her konuşmamız yardımcı oluyor."

"Zamanında babam Sebastian için neyse, şu anda benim için Sebastian öyle. Çok yakın olduğum, motor sporları hakkında konuşabileceğim birisi." dedi.

Bu sene Formula 2'de ilk sezonunu geçiren Mick, yarış kazansa da inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Mick, "Bazen 'batırdık' diye düşünüyorum ancak aynı zamanda bunun öğrenme süreci olduğunu biliyorum. Zor zamanlar sizi daha güçlü hale getirir."

"Bir noktada Formula 1'e katılırsanız ve bir anda hiçbir şey yolunda gitmezse o zaman baskı da devasa olur. Bu tür durumlar pilotu yaralayabilir. Ancak geçmişte benzer durumla karşılaşan pilotlar, bana göre bu tip durumları daha iyi idare edebilir." dedi.

Mick son olarak Formula 2 takımı Prema ile Ferrari'nin yaklaşımlarını övdü.

Mick, "Onların bu spora olan tutkuları muhteşem. Ferrari'de bu durumu daha fazla takdir ediyorsunuz. Maranello'da ya da Fiorano'da yürürken gerçekten özel hissediyorsunuz. Orası büyük ve mutlu bir aile. Oradayken, Ferrari ailesinin bir parçasıyken iyi hissediyorsunuz." dedi.

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Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
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Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
2/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing Sean Gelael, Prema Racing and Nobuharu Matsushita, Carlin

Mick Schumacher, Prema Racing Sean Gelael, Prema Racing and Nobuharu Matsushita, Carlin
3/25

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mick Schumacher with Ferrari fans

Mick Schumacher with Ferrari fans
4/25

Fotoğraf: Paolo Belletti

Mick Schumacher with Ferrari fans

Mick Schumacher with Ferrari fans
5/25

Fotoğraf: Paolo Belletti

Mick Schumacher

Mick Schumacher
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Fotoğraf: Ferrari

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
7/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
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Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
9/25

Fotoğraf: James Gasperotti

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
10/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
11/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
12/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
13/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
14/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
15/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher, Prema Racing
16/25

Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
17/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
18/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
19/25

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
20/25

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
21/25

Fotoğraf: James Gasperotti

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
22/25

Fotoğraf: James Gasperotti

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
23/25

Fotoğraf: James Gasperotti

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
24/25

Fotoğraf: James Gasperotti

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing

Podyum: Yarış galibi Mick Schumacher, Prema Racing
25/25

Fotoğraf: James Gasperotti

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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