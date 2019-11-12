Mick Schumacher: "Babam Vettel için neyse, Vettel de benim için o"

Vettel, küçüklükten itibaren Schumacher'in başarılarını yakından izleyerek, ondan ilham alarak motor sporlarında ilerledi ve gün geçtikçe kendisiyle yakın arkadaş oldu. İkili birlikte birçok kez Şampiyonlar Yarışı organizasyonuna katıldı ve kupalar kazandı.

Bugün de aynı durum Mick için geçerli. Babasının yakın arkadaşlarından olan Vettel, Mick için bir ilham kaynağı ve motor sporları konuşabileceği kişilerden birisi.

Mick'in aynı zamanda Ferrari Pilot Akademisi'nde yer alması, bu ilişkiyi daha da yakın hale getiriyor.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Mick, "Ona çok büyük saygım var. Motor sporları hakkında çok fazla konuşuyoruz, ondan ipuçları alıp uygulamaya çalışıyorum. O, bu sporun içerisinde uzun zamandır yer alıyor, bu yüzden her konuşmamız yardımcı oluyor."

"Zamanında babam Sebastian için neyse, şu anda benim için Sebastian öyle. Çok yakın olduğum, motor sporları hakkında konuşabileceğim birisi." dedi.

Bu sene Formula 2'de ilk sezonunu geçiren Mick, yarış kazansa da inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Mick, "Bazen 'batırdık' diye düşünüyorum ancak aynı zamanda bunun öğrenme süreci olduğunu biliyorum. Zor zamanlar sizi daha güçlü hale getirir."

"Bir noktada Formula 1'e katılırsanız ve bir anda hiçbir şey yolunda gitmezse o zaman baskı da devasa olur. Bu tür durumlar pilotu yaralayabilir. Ancak geçmişte benzer durumla karşılaşan pilotlar, bana göre bu tip durumları daha iyi idare edebilir." dedi.

Mick son olarak Formula 2 takımı Prema ile Ferrari'nin yaklaşımlarını övdü.

Mick, "Onların bu spora olan tutkuları muhteşem. Ferrari'de bu durumu daha fazla takdir ediyorsunuz. Maranello'da ya da Fiorano'da yürürken gerçekten özel hissediyorsunuz. Orası büyük ve mutlu bir aile. Oradayken, Ferrari ailesinin bir parçasıyken iyi hissediyorsunuz." dedi.