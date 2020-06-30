Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
01 Saat
:
16 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher araya rağmen yeni sezona iyi şekilde hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
Mick Schumacher araya rağmen yeni sezona iyi şekilde hazırlanıyor
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 07:15

Mick Schumacher, koronavirüs nedeniyle verilen araya rağmen sezona iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl Mart ayından bu yana neredeyse hiçbir yarış yapılmadı ve tıpkı Formula 1 gibi, Formula 2 de başlayamadı.

Geçen sezon Formula 2'deki ilk yılını geçiren Mick Schumacher, bu yıl yeniden piste çıkmak için sabırsızlandığını ancak koronavirüs nedeniyle verilen arada yeni sezona iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Schumacher, “Tabii ki, mevcut durum yüzünden planlarımı değiştirmek zorunda kaldım."

"Sonuçta 2020'de bir adım daha atmaya çalışıyorum, çünkü Formula 2'deki ikinci sezonum. Şimdi bir ara vermek zorundayım. Yine de, bir yarışçı olarak daha iyi olmayı ve kendim için belirlediğim alanlarda gelişmeyi planlıyorum."

"Yarışların iptali benim için bir şok oldu, ama alınması gereken karar buydu ve doğruydu. Pandemi, kimsenin öngöremeyeceği bir seviyeye çıktı. Artık evde formda kalmaya çalışmaktan başka çare kalmadı. Simülatörde antrenman ve fiziksel egzersizler yapıyorum. Böylece herhangi bir zamanda direksiyona geçmeye hazır olabilirim."

"Antrenman yapmaya her gün sabah başlıyorum. Gün boyunca genellikle bisiklete biniyorum, koşuyorum ya da fitness yapıyorum."

"Sezon boyunca çok seyahat ediyoruz, bu yüzden antrenman için fazla zaman kalmıyor. Ancak mevcut koşullarda her gün istediğiniz kadar antrenman yapabilirsiniz." dedi.

Sonraki haber
Kanada, sonbaharda F1'e ev sahipliği yapmayı umuyor

Önceki haber

Kanada, sonbaharda F1'e ev sahipliği yapmayı umuyor

Sonraki haber

Kvyat: "AlphaTauri şampiyona dördüncüsü olabilir"

Kvyat: "AlphaTauri şampiyona dördüncüsü olabilir"

trending Bugün

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
16dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
28dk

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

3-5 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
Formula 1 / Formula 1
16dk

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
Formula 1 / Formula 1
28dk

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Verstappen: "Favori Mercedes"
Formula 1 / Formula 1
40dk

Verstappen: "Favori Mercedes"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

28dk
2
Formula 1

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

16dk
3
GENEL

3-5 Temmuz Yarış Programı

4
Formula 1

Vettel: "Bu sene Charles'ın hayatını kolaylaştırmayacağım"

5
Formula 1

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

Son Videolar

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Son Haberler

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var
F1

Teknik analiz: Avusturya'da Mercedes'te siyah boyadan daha fazlası var

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir
F1

Avusturya GP pole derecesi, tarihin en hızlılarından olabilir

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"
F1

Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Verstappen: "Favori Mercedes"
F1

Verstappen: "Favori Mercedes"

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme
F1

Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.