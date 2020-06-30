Mick Schumacher araya rağmen yeni sezona iyi şekilde hazırlanıyor

Schumacher, “Tabii ki, mevcut durum yüzünden planlarımı değiştirmek zorunda kaldım."

"Sonuçta 2020'de bir adım daha atmaya çalışıyorum, çünkü Formula 2'deki ikinci sezonum. Şimdi bir ara vermek zorundayım. Yine de, bir yarışçı olarak daha iyi olmayı ve kendim için belirlediğim alanlarda gelişmeyi planlıyorum."

"Yarışların iptali benim için bir şok oldu, ama alınması gereken karar buydu ve doğruydu. Pandemi, kimsenin öngöremeyeceği bir seviyeye çıktı. Artık evde formda kalmaya çalışmaktan başka çare kalmadı. Simülatörde antrenman ve fiziksel egzersizler yapıyorum. Böylece herhangi bir zamanda direksiyona geçmeye hazır olabilirim."

"Antrenman yapmaya her gün sabah başlıyorum. Gün boyunca genellikle bisiklete biniyorum, koşuyorum ya da fitness yapıyorum."

"Sezon boyunca çok seyahat ediyoruz, bu yüzden antrenman için fazla zaman kalmıyor. Ancak mevcut koşullarda her gün istediğiniz kadar antrenman yapabilirsiniz." dedi.