Mick Schumacher araya rağmen yeni sezona iyi şekilde hazırlanıyor
Mick Schumacher, koronavirüs nedeniyle verilen araya rağmen sezona iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Koronavirüs nedeniyle bu yıl Mart ayından bu yana neredeyse hiçbir yarış yapılmadı ve tıpkı Formula 1 gibi, Formula 2 de başlayamadı.
Geçen sezon Formula 2'deki ilk yılını geçiren Mick Schumacher, bu yıl yeniden piste çıkmak için sabırsızlandığını ancak koronavirüs nedeniyle verilen arada yeni sezona iyi şekilde hazırlandığını belirtti.
Schumacher, “Tabii ki, mevcut durum yüzünden planlarımı değiştirmek zorunda kaldım."
"Sonuçta 2020'de bir adım daha atmaya çalışıyorum, çünkü Formula 2'deki ikinci sezonum. Şimdi bir ara vermek zorundayım. Yine de, bir yarışçı olarak daha iyi olmayı ve kendim için belirlediğim alanlarda gelişmeyi planlıyorum."
"Yarışların iptali benim için bir şok oldu, ama alınması gereken karar buydu ve doğruydu. Pandemi, kimsenin öngöremeyeceği bir seviyeye çıktı. Artık evde formda kalmaya çalışmaktan başka çare kalmadı. Simülatörde antrenman ve fiziksel egzersizler yapıyorum. Böylece herhangi bir zamanda direksiyona geçmeye hazır olabilirim."
"Antrenman yapmaya her gün sabah başlıyorum. Gün boyunca genellikle bisiklete biniyorum, koşuyorum ya da fitness yapıyorum."
"Sezon boyunca çok seyahat ediyoruz, bu yüzden antrenman için fazla zaman kalmıyor. Ancak mevcut koşullarda her gün istediğiniz kadar antrenman yapabilirsiniz." dedi.
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|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül