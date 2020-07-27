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Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi

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Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Norbert Haug’u etkiledi
Ekleyen:
, Editör
27 Tem 2020 09:40

Macaristan’da etkileyici bir performans gösteren Mick Schumacher, amcası Ralf’i ve Mercedes'in eski motor sporları patronu Norbert Haug’u etkilemiş gibi gözüküyor.

Formula 2 sezonuna karmaşık bir başlangıç yapan Mick, Budapeşte’deki iki yarışta da üçüncü olmayı başarmıştı. Genç sürücü bu sonuçların ardından şampiyonada dördüncü sıraya yükselmişti.

21 yaşındaki sürücünün Macaristan’daki performansı, Mercedes’in eski motor sporları patronu Norbert Haug’un dikkatini çekmiş durumda.

Haug, “Performansı harika. Bunu çok beğendim. Macaristan’da saygı duyulacak ve iyi zamanlamalı geçişler yaptı.”

“Bazı eleştiriler vardı. Ancak Mick’in savaşırken yaptıkları birinci sınıftı. Ve bunları fark eden tek kişinin ben olmadığımdan eminim.”

"Formula 1’e sadece yetenek ile girmiyorsunuz. İlişkileriniz ve üretici desteği de çok önemli.“ dedi.

Mick’in amcası ve eski F1 sürücüsü Ralf Schumacher ise, “Mick’in hafta sonu çok, çok iyiydi. İlk yarışta strateji belki de pek ideal değildi.”

“Avusturya’da şanssızdı. Yangın söndürücü devreye girmişti. Performansı var. Takımı bu sene harika bir iş yapıyor. Bu yüzden Mick’ten kesinlikle iyi yarışlar göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

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Editör Cem Özel

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