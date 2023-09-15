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Formula 1 Haberler

Mick Schumacher, Alpine ile WEC'e mi geçiyor?

Alman Motorsport Aktuell'e göre Mick Schumacher önümüzdeki yıl Formula 1'de değil, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, in the pit lane

Perşembe günü itibariyle Zhou Guanyu'nun 2024 sonuna kadar Alfa Romeo ile yarışacağı resmen açıklandı.

Bu da gelecek sezon için kağıt üzerinde biri Williams, diğer ikisi AlphaTauri'de olmak üzere sadece üç boş koltuk kaldığı anlamına geliyor.

Ancak son çıkan haberler Logan Sargeant'ın 2024 için koltuğunu koruma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde.

AlphaTauri ise Ricciardo, Tsunoda ve Lawson arasından seçim yapacak.

Bu yıl Mercedes'in yedek pilotu olan Mick Schumacher, 2023'ü kenarda geçirmesinin ardından 2024'te gride dönmek istiyordu ancak kendisi için boş koltuk yok gibi görünüyor.

Alman Motorsport Aktuell, bundan ötürü Alman pilotun yeni bir maceraya atılacağını iddia etti.

Gazeteye göre Schumacher, Alpine ile görüşme halinde fakat bu görüşmeler F1 için değil, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için yapılıyor.

Habere göre, Alpine takım patronu Bruno Famin Schumacher'in menajeri Sabine Kehm ile önümüzdeki haftalarda bir hypercar testi düzenlemek için görüşüyor.

Eğer iki taraf da testten mutlu ayrılırsa Mick, gelecek yılı burada geçirebilir ve ilk kez Le Mans 24 Saat'e katılabilir.

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