Mick: "Mercedes dönemi bana çok şey kattı"

İki sezonun ardından Haas'tan ayrılan Alman pilot, babasının F1'de yarıştığı son takım olan Mercedes'ten gelen yedek pilotluk teklifini kabul etti.

Toto Wolff'un genç pilotun büyük bir hayranı olduğu biliniyor fakat tüm çabalara rağmen yeni sezonda gridde olmayacak.

Bu sezonu yedek pilot olarak geçiren Mick, muhtemelen 2024'ü Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirecek ve aynı zamanda WEC'te Alpine için yarışacak.

Yine de bir yarış hafta sonun sık sık Wolff ile birlikte vakit geçirmesi, takım tarafından çok değer görmesi ve fabrikada yaptığı çalışmalar Alman pilotun hoşuna gitmiş durumda.

Top Gear'a verdiği demeçte Mick, "Yedek pilot olmak ve bunu Mercedes'te yapmak size muazzam bir içgörü kazandırıyor."

"Elbette yarışmayı özlüyorum, bu konuda size yalan söylemeyeceğim. Fakat Haas'tan Mercedes'e geçtiğimden takımın nasıl çalıştığı, sahip oldukları araçlar, bunları nasıl kullandıkları ve iletişim gibi konularda çok şey öğrendim."

"Bunlar benim için büyük noktalar. Birçok açıdan gözlerimi açtı ve Mercedes'in neden bu kadar başarılı olduğunu direkt görmüş oldum."

"Yine de siz garajda otururken, diğer herkesin piste çıkıp yapmayı sevdiğiniz şeyi yapması çok üzücü." dedi.

Schumacher arka planda hem yol hem de arazi araçlarıyla sürüş yapmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team Mick Schumacher, Mercedes

Bu tutkusuyla ilgili Mick, "Bunun bana nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum! Çocukken onları arazide sürmek büyük bir etken oldu."

"Elime ilk kez bir yol aracının direksiyonunu aldığımda dört ya da beş yaşındaydım, babamın kucağındaydım. Çok kısa sürede ve çok erken yaşta çok güzel araçlar kullandım."

"Sanırım her şey doğal olarak gelişti. 18 yaşımda geldiğimde - o zaman gerçekten bir saplantıya dönüştü."

"Kendime bir tane Evo II almak istedim ama şimdilik bundan vazgeçtim. Çok güzel bir araba ve benim için büyük bir manevi değeri var."

"Bunun başlıca nedeni, babamın Mercedes'te çalışırken şirket aracı olarak bir tane kullanmış olması."

"Heinz-Harald Frentzen ile Nordschleife'de çok sayıda tur atmıştı. Bir ay içinde fren balataları ve motorla ilgili şeyleri değiştirmek zorunda kaldıklarını hatırlıyorum."

"Yani benim için duygusal açıdan önemli bir araba." dedi.