Mick: "Japonya ve Amerika'yı düşündüm ama WEC'i seçtim"

Mick Schumacher, Formula 1'den ayrıldığı 2023 sezonunda herhangi bir yerde yarışmadı ve sadece Mercedes'in yedek pilotluğunu yaptı.

Alman pilot, 2024'te hem Mercedes'in yedek pilotluğunu yapacak hem de WEC'te Alpine için yarışacak.

Adı yıl boyunca farklı serilerle anılan Schumacher'in IndyCar ya da Super Formula'ya geçebileceği de konuşulmuştu.

Fakta Schumacher, Avrupa'da kalmak ve Mercedes'in Formula 1'deki yedek pilotu olabilmek için WEC'te yarışmayı seçti.

Genç sürücü, "Mercedes ve modern Formula 1 araçlarıyla temas halinde olmak benim için önemliydi."

"Her zaman farklı seçenekleri gözden geçiriyor, artıları ve eksileri değerlendiriyorsunuz."

"Şahsen benim için WEC'e geçiş en az eksiye ve en çok artıya sahip seçenekti. Bu yüzden karar vermek zor olmadı."

"Japonya'ya ya da Amerika'ya gitmeyi düşündüm ama bu serileri Formula 1 ile birleştirmek mümkün olmayacaktı." dedi.