Mick: "İspanya GP, lastik stratejisi nedeniyle istediğimiz gibi gitmedi"

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Mick Schumacher ilk turun ardından altıncı sıraya kadar çıkmıştı ancak Haas, çift pit stop stratejisinde diretince Alman pilot hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından konuşan Mick, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Yanlış stratejiyi seçmişiz gibi görünüyor."

"Bu, talihsiz bir durum çünkü iyi başlamıştık ve iyi bir pozisyondaydık. Sonrasında lastikler beklediğimiz kadar hayatta kalmadı ve muhtemelen A planına sadık kalıp, başka bir şeye geçmeyerek hata ettik."

"Yani oldukça karamsardı fakat bunu takım olarak analiz edeceğiz ve umarım takım olarak daha güçlü şekilde döneceğiz"

"Fakat iyi bir başlangıç yapıp ön bölüme yükselmek güzeldi. Sonrasında orada kalacak hızımızın olmaması üzüntü verici."

"Sonunda iki pit stopun zor olacağını biliyorduk ve buna bağlı kalmaya çalışmak işe yaramadı. Öğrenecek ve ders çıkaracak çok şey var."

"Bu hafta sonu yeterince hızlı olmasam da umarım sonraki yarışta iyi oluruz. Zorlamaya devam edeceğiz."

Mick aynı zamanda Monako GP hakkında da konuştu.

"Yeni araçların takibi kolaylaştırdığı doğru ama Monako'da geçiş yapmak imkansız. Ayrıca araçlar daha ağır hale geldi. Bu açıdan hafta sonu kesinlikle yeni yaklaşımlar göreceğiz. Fakat durum herkes için aynı."

"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve sıralama turlarında mümkün olan en iyi sonucu hedefleyeceğiz."

"Geçen yıl orada üçüncü antrenmana kadar harika bir hafta sonu geçirmiştim. Sonrasında aracı çarptım ve sıralama turlarını kaçırdım. Monako bu açıdan affedici bir pist değil."

"Bu yüzden tahmin için acele etmeyeceğim. Fakat hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum çünkü orayı seviyorum. Orada sürüş tarzınızı kökten değişmeniz gerekmese de piste ve araca uyum sağlamalısınız."