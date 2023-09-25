Mick: "Henüz kimseyle anlaşmadım"
Mercedes'in test pilotu Mick Schumacher, gelecek sezon için herhangi bir tarafla anlaşma yapmadığını söyledi.
Haas ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Mercedes'in yedek pilotluğuna getirilen Mick, yeni sezonda pistlere dönmek istiyor.
Görünüşe bakılırsa Mick, Williams'ın kendisini istememesinden ötürü yeni sezonda F1'de olmayacak ve bundan ötürü diğer serilere bakıyor.
Söylentiler Alpine ile WEC'e geçebileceği yönünde. Muhtemelen bu rolü Mercedes'in yedek/test pilotluğuyla birleştirecek.
Anlaşmanın imzalandığı ve yakında açıklanacağı gibi iddialar mevcut fakat Mick, Japonya GP hafta sonunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.
Eski F2 ve F3 şampiyonu, Alpine ile olan sözleşmenin artık resmileşip resmileşmediği y önündeki bir soru üzerine, "Resmileşen hiçbir şey yok." yanıtını verdi.
ORF spikeri daha sonra Schumacher'e WEC'e geçişinin ne zaman resmileştirebileceğini sordu.
Eski Haas pilotu, "Elbette kendim açıklayacağım."
"O zamana kadar muhtemelen biraz daha zaman gerekecek."
"Seçeneklerime bakmam gerekiyor ve halihazırda devam eden görüşmeler var." dedi.
Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, in a Pirelli Hot Laps guest briefing
Fotoğraf: Motorsport Images
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