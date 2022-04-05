Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"

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Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, zorlu bir ilk sezon geçirdi çünkü rekabetçi olmayan Haas'ıyla puan mücadelesinde yer alamadı ve sürekli olarak en arkada savaştı.

Fakat şimdi Haas daha iyi bir araca sahip ve Mick, gelecek sezon için pozitif görünüyor.

RacingNews365'e konuşan Schumacher, "Geliştiğimi ve bir adım ileri gittiğimi hissedebiliyorum. Umarım bu gelişim, rekabetçi olmak ve işi tamamlamak için yeterli olur."

"Her anlamda daha da gelişebileceğimi hissediyorum. Şu anda öne çıktığını düşündüğüm özel bir şey yok."

"Geçmişte ikinci yıllarımda daha iyiydim ama bu daha çok ilk yıllarım kötü geçtiği için değil, şanssızlıklar yaşadığım içindi."

"Geçen yıl benim için pozitif bir yıldı ve bu yıl ne kadar gelişeceğimi görmek ilginç olacak. Bu adımı atmak adına ihtiyacım olan tüm araçlara sahip olduğumu hissediyorum. Eğer araç da iyi durumda olursa, o zaman olumlu bir yıl geçireceğimize eminim." dedi.

Sonrasında şunları ekledi: "Kevin'la sürekli iletişim halindeyiz. O çok olgun biri ve bu, kendim için de söyleyebileceğim bir şey."

"Bu yüzden işin bu kısmının gerçekten iyi çalıştığına inanıyorum."

"Umarım ilerlemek ve esasen takımı daha hızlı hale getirmek için doğru geri bildirimi verebiliriz."

"Bir sürücü olarak iyi şeyler yapmak istersiniz ve iyi şeyler yaptığınızı göstermek için de takım arkadaşınızı yenmelisiniz. Yani benim hedefim de bu olacak. Bence bu, herkes için geçerli."

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images