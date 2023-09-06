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Mick, Haas'ı eleştirdi: "Bir pilota destek vermeden iyi performans bekleyemezsiniz"

Mick Schumacher, yeterince destek görmediği Haas yıllarından sonra Mercedes'ten epey şey öğrendiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

F1 kariyerine Ferrari'nin de yardımıyla Haas ile giriş yapan Schumacher, ikinci sezonunda takımla birtakım sorunlar yaşadıktan sonra koltuğunu kaybetti.

Koltuğunu kaybettikten sonra Ferrari bünyesinden de ayrılan Schumacher, bu yıl Mercedes test ve yedek pilotu olarak görev yapmakta ve geri dönüş için fırsat kollamakta.

Mercedes'in kendisine epey iyi geldiği söylenebilir, nitekim takım kendisini göstermelik bir test pilotuna göre daha aktif kullanıyor.

Bu durumun farkında olan Schumacher de şimdiden Mercedes'te bulduğu desteğin Haas'tan çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Mercedes'te işlerin nasıl yürümesi gerektiğini görebiliyorum, Haas'taki iki yıl boyunca bunu görme fırsatım hiç olmamıştı."

"Bir pilota yeterli desteği vermediğiniz takdirde kendisinden yeterli performans göstermesini de bekleyemezsiniz."

"Hiç kimse sizin elinize çiçeklerle gelmeyecek, çiçekleri kendiniz seçmek zorundasınız. Bunun farkına varmış durumdayım." dedi.

Birçok kez Schumacher'i eleştiren, hatta bu eleştirileri Drive To Survive'a dahi taşıyan Haas takım patronu Gunther Steiner'in bu söylemlere cevap verip vermeyeceği de merak konusu.

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