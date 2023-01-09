Mick: "Formula 1 dışındaki serilerle ilgilenmiyorum"
Mick Schumacher, şu anda sadece Formula 1'e konsantre olduğunu ve başka yerlerde yarışmak istemediğini söyledi.
2023 sezonu, Mick için pek de parlak bir yıl olmayacak çünkü Haas koltuğunu kaybettikten sonra, yılı kenarda geçirmesi gerekecek.
Alman pilot padoktan çok da uzak olmayacak çünkü Mercedes'in yedek pilotu oldu ve çoğu yarışta üçüncü pilot olarak yer alacak.
Yine de Mick umudunu koruyor çünkü Alexander Albon ve Kevin Magnussen, spora verdikleri araya rağmen geri dönmeyi başardılar.
Mick'in bu süreçte başka bir yerde yarışıp yarışmayacağı da henüz belli değil. Ancak Alman pilotun böyle bir düşüncesi yok.
Mick, "Formula 1 dışında başka bir yerde yarışmak ilgimi hiç çekmiyor."
"En iyisini tattıktan sonra daha azıyla yetinmezsiniz."
"Gelecek sezon tüm yarışların yüzde 99'unda hazır bulunacağım, böylece 2024'te tekrar gridde yer alabileceğim."
"Hedefim bu." dedi.
Mick'in adı özellikle Audi projesiyle anılıyor ve bunun dışında başka bir takıma geçmesi pek de kolay olmayabilir.
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