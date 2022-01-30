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Formula 1 Haberler

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mick Schumacher, hayalinin bir gün Şahlanan At için yarışmak olduğunu kabul ediyor.

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"
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Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, Ferrari genç sürücü akademisinde yetişen sürücülerden birisi. Alman pilot, alt kategorilerde yakaladığı pek çok başarının ardından Ferrari'nin de desteğiyle geçen yıl F1'e adım atmıştı.

Bu yıl Haas'la ikinci yılını geçirecek Mick, aynı zamanda Ferrari'nin yedek pilotluğunu da yapacak. Bu, pek çok Ferrari taraftarı için özel bir durum. Çünkü Michael Schumacher, kırmızı renkle arka arkaya beş şampiyonluk alarak adını Ferrari tarihine altın harflerle yazdırdı.

Mick, 2021'deki olumlu ivmesini korur ve ileriye doğru büyük adımlar atabilirse, gelecekte Ferrari için yarışma şansı yakalayabilir.

Crash.net ile olan özel röportajında Mick, böyle bir fırsatın kendisi için çok güzel olacağını kabul etti.

Mick, şöyle dedi: "Ferrari'de yarışmak, genel olarak tüm sürücüler için bir rüya gibidir. Herkes orada yarışmayı çok ister."

"Fakat aklımda şu an sadece Haas var. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Bu yıl daha iyi bir araca sahip olmayı ve bundan tüm yarışlarda en iyi şekilde faydalanmayı umuyoruz." 

Schumacher, ilk yılında ilgi odağı olmadığı için gelişimini daha rahat bir ortamda sürdürebildi.

Bunun kendisine yardım edip etmediği sorusuna Mick, "Hayır diyebilirim. Puan barajı içerisinde olmayı ve bunun için savaşmayı tercih ederdim."

"Belki daha fazla baskıyla daha zor olabilir ama kesinlikle zorlu bir mücadele içerisine girip, kendimi bu şekilde kanıtlamayı tercih ederim."

"Daha çok göz önünde oluyorsunuz çünkü fotoğraflarda, TV'de daha fazla yer alıyorsunuz ve insanlar hakkınızda daha fazla konuşuyor. Şu anda bulunduğumuz yer nedeniyle maalesef TV'ye başka şekillerde çıkabiliyoruz."

"Bu genellikle aracımızın performansının üstüne çıktığımızda ya da maalesef kötü şeyler olduğunda oluyor." açıklamasında bulundu.

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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