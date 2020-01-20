Mick Schumacher: "F2002, F2004 ve SF90 arasından seçim yapmak zor"

Mick Schumacher, 2019 yılının başında Ferrari sürücü akademisine katılmıştı ve bu kapsamda Ferrari'nin 2019 Formula 1 aracını Bahreyn testlerinde sürdü.

Schumacher daha sonra Hockenheim'daki Almanya Grand Prix'si öncesinde babasının Ferrari F2004 aracıyla bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Alman pilot, bu iki araca ek olarak Fiorano pistinde F2002 aracını da sürdü.

Böylelikle Schumacher, 2019 yılında farklı özelliklere sahip olan üç Formula 1 aracını test etmiş oldu.

Schumacher, bu araçlar arasında en çok hangisini sevdiğini söylemenin zor olduğunu dile getirdi.

Alman pilot, "Favorimin hangisi olduğunu söylemek gerçekten çok zor."

"2019 aracını sürdüm ve inanılmazdı. 2002 ve 2004 araçlarını sürdüm ve o araçları sürmek de her zaman için bir rüyaydı."

"Bir yıl içerisinde tüm bu araçları sürmek inanılmaz. Bunlar çok güzel araçlar. Ama hangisinin favorim olduğunu söylemem çok zor."

"Hepsinin kendine has karakteri ve tarzları var. Onları sürebildiğim için gerçekten çok mutlu ve minnettarım." dedi.

Schumacher geçen yıl Formula 2'de yarışmış ve sezonu tek galibiyetle 12. sırada tamamlamıştı.

Yeni sezonda Prema ile F2'de yarışmaya devam edecek olan genç sürücü, Ferrari akademisinde yer alan ve geçen yıl Formula 3'te şampiyonluğa ulaşan Robert Shwartzman'ın takım arkadaşı olacak.

Çeviri: İnci Beğen