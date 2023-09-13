Mick, F1'i hayali kurmaya devam ediyor: "En son umutlar ölür"
Mick Schumacher, koltuk sayısı azalsa da Formula 1'e dönebileceğine yönelik umudunu koruyor.
Mick Schumacher'in 2024 için herhangi bir sözleşmesi yok ve yakın dostu Sebastian Vettel bile onun Formula 1'e dönüşünün pek de kolay olacağını sanmıyor.
Alman pilot, bu yılı yedek pilot olarak Mercedes'te geçirdi ve birden fazla kez Alman üreticinin aracını sürdü. Simülatörde de vakit geçiren Mick, F1'e dönmesi halinde iyi durumda olacağını düşünüyor.
Fakat griddeki boş koltuklar muhtemelen başka isimlere gidecek. Yine de Mick, umudunu korumaya devam ediyor.
Alman SID ajansına verdiği bir röportajda Mick, "En son umutlar ölür."
"Tüm koltuklar dolmadığı sürece şansım devam edecek. Geçtiğimiz iki ya da üç yılda, tüm sözleşmeler imzalandığında bile işlerin değişebileceğini gördük."
"Dolayısıyla umudumuzu yitirmek yanlış olur."
"Elbette farklı senaryolar üzerinde düşünüyorum, bir B planım da var ve şu anda onu hazırlıyorum." dedi.
Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Her halükarda Mick'in çok fazla seçeneği yok: Williams ve Alfa Romeo'da boş koltuklar var fakat iki takım da mevcut isimlerle devam edecek gibi görünüyor.
Mercedes'te geçirdiği yıl hakkında konuşan Mick, "Bu deneyim birçok açıdan faydalı oldu, belki de bana beklediğimden daha fazlasını verdi."
"Her şeyden önce, simülatörde çalışma fırsatı bana yardım etti. Ayrıca, en iyi takımlardan birinin nasıl çalıştığını gerçekten öğrenme fırsatı yakaladım."
"Tabii ki yarışları sadece kenardan izlediğinizde bu acı verici bir deneyim oluyor. Bundan keyif aldığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Ben bir yarışçıyım ve sadece zaferler için mücadele etme fırsatıyla ilgileniyorum."
"Fakat gerçeklerle yüzleşmeli, kendi üzerinizde çalışmalı, takımlarla görüşmeye devam etmeli ve onların ilgisini çekmeye çalışmalısınız." dedi.
Bunu tam olarak nasıl yaptığı sorulduğunda Alman pilot şu yanıtı verdi: "Gerçek Mick'i henüz görmediklerini söylüyorum."
Son Haberler
Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"
Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var" Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"
FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor
FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız" Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!
Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani! Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar