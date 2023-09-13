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Mick, F1'i hayali kurmaya devam ediyor: "En son umutlar ölür"

Mick Schumacher, koltuk sayısı azalsa da Formula 1'e dönebileceğine yönelik umudunu koruyor.

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Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Mick Schumacher'in 2024 için herhangi bir sözleşmesi yok ve yakın dostu Sebastian Vettel bile onun Formula 1'e dönüşünün pek de kolay olacağını sanmıyor.

Alman pilot, bu yılı yedek pilot olarak Mercedes'te geçirdi ve birden fazla kez Alman üreticinin aracını sürdü. Simülatörde de vakit geçiren Mick, F1'e dönmesi halinde iyi durumda olacağını düşünüyor.

Fakat griddeki boş koltuklar muhtemelen başka isimlere gidecek. Yine de Mick, umudunu korumaya devam ediyor.

Alman SID ajansına verdiği bir röportajda Mick, "En son umutlar ölür."

"Tüm koltuklar dolmadığı sürece şansım devam edecek. Geçtiğimiz iki ya da üç yılda, tüm sözleşmeler imzalandığında bile işlerin değişebileceğini gördük."

"Dolayısıyla umudumuzu yitirmek yanlış olur."

"Elbette farklı senaryolar üzerinde düşünüyorum, bir B planım da var ve şu anda onu hazırlıyorum." dedi.

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Her halükarda Mick'in çok fazla seçeneği yok: Williams ve Alfa Romeo'da boş koltuklar var fakat iki takım da mevcut isimlerle devam edecek gibi görünüyor.

Mercedes'te geçirdiği yıl hakkında konuşan Mick, "Bu deneyim birçok açıdan faydalı oldu, belki de bana beklediğimden daha fazlasını verdi."

"Her şeyden önce, simülatörde çalışma fırsatı bana yardım etti. Ayrıca, en iyi takımlardan birinin nasıl çalıştığını gerçekten öğrenme fırsatı yakaladım."

"Tabii ki yarışları sadece kenardan izlediğinizde bu acı verici bir deneyim oluyor. Bundan keyif aldığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Ben bir yarışçıyım ve sadece zaferler için mücadele etme fırsatıyla ilgileniyorum."

"Fakat gerçeklerle yüzleşmeli, kendi üzerinizde çalışmalı, takımlarla görüşmeye devam etmeli ve onların ilgisini çekmeye çalışmalısınız." dedi.

Bunu tam olarak nasıl yaptığı sorulduğunda Alman pilot şu yanıtı verdi: "Gerçek Mick'i henüz görmediklerini söylüyorum."

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