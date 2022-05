Mick: "Bu yılki en iyi yarışımızdan puan alamamak üzücü"

Mick Schumacher, Miami'de kariyerinin en iyi yarışlarından birisini çıakrdı fakat son bölümde daha eski lastiklerle Esteban Ocon'un baskısı altına girdi.

Schumacher, Ocon'la savaşırken Sebastian Vettel de mücadeleye dahil oldu. Schumacher, Vettel'i ilk virajda geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşanınca iki pilot da puan şanslarına veda etti.

Yarışın ardından konuşan Mick şöyle dedi: "Aracımız yarışta gerçekten iyiydi. Bu yüzden o pozisyonlarda kalamadığımız için yıkıldım. Hiç şüphesiz bu yılki en iyi yarışımızı çıkarıyorduk."

"Hepimiz yarışçıyız, hepimiz zorluyoruz. O noktada, yeni lastiğe sahip pilotları arkamızda tutmak her halükarda zor olacaktı çünkü lastiklerimiz çok eskimişti. Yine de yarışımızın bu şekilde bitmesi çok talihsizdi."

"Puan kazanmaya çok yaklaşmıştık.... Artık -puan almak için- biraz daha fazla beklememiz gerekecek."

The Haas F1 team on the grid with the car of Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images