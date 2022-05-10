Mick: "Bu yılki en iyi yarışımızdan puan alamamak üzücü"

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Mick Schumacher, Miami'de kariyerinin en iyi yarışlarından birisini çıakrdı fakat son bölümde daha eski lastiklerle Esteban Ocon'un baskısı altına girdi.

Schumacher, Ocon'la savaşırken Sebastian Vettel de mücadeleye dahil oldu. Schumacher, Vettel'i ilk virajda geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşanınca iki pilot da puan şanslarına veda etti.

Yarışın ardından konuşan Mick şöyle dedi: "Aracımız yarışta gerçekten iyiydi. Bu yüzden o pozisyonlarda kalamadığımız için yıkıldım. Hiç şüphesiz bu yılki en iyi yarışımızı çıkarıyorduk."

"Hepimiz yarışçıyız, hepimiz zorluyoruz. O noktada, yeni lastiğe sahip pilotları arkamızda tutmak her halükarda zor olacaktı çünkü lastiklerimiz çok eskimişti. Yine de yarışımızın bu şekilde bitmesi çok talihsizdi."

"Puan kazanmaya çok yaklaşmıştık.... Artık -puan almak için- biraz daha fazla beklememiz gerekecek."

The Haas F1 team on the grid with the car of Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, Vettel ile arasında herhangi bir problem olmadığını da ekledi.

"Elbette bir şey söylemek zor çünkü, henüz neler olduğunu değerlendiremedik. Olayı sadece araç içerisinde gördüm. Bu açıdan detaylıca bakmak gerekiyor."

"Sebastian'ın neler düşündüğünü duymak benim için önemli. Fakat bu bölümü kapatmak ve yola devam etmek gerekiyor."

"Yine de az önce dediğim gibi, bu benim bu yılki en iyi yarışımdı. Bu açıdan sadece üzgünüm."

"Pozitif kalmaya çalışıyorum... Bugün tempom gayet iyiydi. Esteban'ı C4 lastikle arkamızda tutmak bile kesinlikle iyi bir tempomuz olduğunu gösterdi. Ayrıca C2 lastikle öndekilerle ve özellikle Fernando ile mücadele edebildik."

"Yani hızlıydık. Her şey iyiydi ama ne yazık ki son birkaç tur kaotik geçti."

Vettel'in kendisine kızgın olmadığının söylenmesi üzerine Mick, "Benim için de aynısı geçerli. Ondan bir şeyler öğrenebiliyor olmam harika. Bir dost olarak benim için çok değerli fakat aynı zamanda bizler birer yarışçıyız." dedi.

Kevin Magnussen de olaylı yarıştan puansız ayrılırken, şöyle dedi: "Şimdiye kadar katıldığım en zor yarıştı. İnanılmaz derecede sıcaktı."

"Son bölümde hasarlı ön kanatla yarışmak zorunda kaldım ve buna rağmen ilk 10 için savaşıyorduk."

"Elimizden gelen her şeyi denesek de puan alamadım. Artık bir sonraki sefere deneyeceğiz."