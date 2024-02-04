Mick: "Bir yönümle babama oldukça benziyorum"

Schumacher hâlâ Formula 1'den kopmuş değil, bu yıl WEC'de yarışırken aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotu olarak görev alacak. Ayrıca 2025'te Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğinin açıklanmasıyla birlikte Alman pilot boş kalan koltuk için bir seçenek olabilir.

Schumacher, hızı ve deneyiminin yanı sıra, tıpkı babası gibi etrafındaki insanları motive etme yeteneğinin olduğundan bahsediyor.

Schumacher Sport Bild'e yaptığı açıklamada en güçlü yönü hakkında şunları söyledi: "Çoğu pilottan biraz farklı olarak yaptığım şey, ki muhtemelen bunu babamdan miras aldım, bir takımı doğru yöne yönlendirebilmemdir."

"Ben insanları arkasında toplayan bir takım oyuncusuyum. Elbette pistte tek başımıza liderlik ediyoruz ama takım olarak kazanıyoruz. Formula 1'de bu zihniyete sahip çok fazla insan yok ve bence bu pek çok takım patronu için bir avantaj olacaktır."