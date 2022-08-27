Mick, Alpine iddiaları karşısında yorum yapmaktan kaçınıyor
Mick Schumacher, Alpine'e gideceği iddialarına rağmen net bir şey söylemekten kaçınıyor.
Son çıkan söylentilere göre Mick Schumacher, 2023 için Esteban Ocon'un yanına iyi bir isim getirmek isteyen Alpine'in radarında.
İddiaya göre taraflar arasında ilk temas kuruldu ve hatta görüşmelerde mesafe de kaydedildi.
Schumacher'in Instagram hesabından Lauren Rossi'i takip etmesi de tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylentilerini doğuruyor.
Bazı kaynaklar da Alpine'in Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo gibi isimlerle ilgilendiğini öne sürüyorlar.
Alpine'e geçebileceği iddiaları Alman pilota soruldu ve genç sürücü, kesin bir şey söylemekten kaçındı.
Rossi'yi sosyal medyada takibe almasıyla ilgili Schumacher, Sky Deutschland'a verdiği demeçte "Sanırım pek çok insan bu tek takibe odaklanıyor ama ben hesabı olan tüm Formula 1 takım patronlarını takip ediyorum."
"Şu anda bulunduğum yerden mutluyum ve sonraki yarışları sabırsızlıkla bekliyorum."
"Hedefimiz elbette önümüzdeki yarışlarda puan toplamak."
"Gelecek için, ne olacağını öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağım."
"İnişler ve çıkışlar yaşadığımız ortada fakat iyi olanlardan keyif alıp, pek iyi olmayanlardan ders çıkarıyoruz." dedi.
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