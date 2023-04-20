Michelin neden F1'e lastik tedarik etmekle ilgilenmiyor?

Formula 1 lastikleri 2011 yılından bu yana Pirelli tarafından tedarik ediliyor. İtalyan lastik firmasının mevcut sözleşmesi 2024 yılı sonunda bitiyor ve FIA, 2025-2027 yılları arası için bir ihale süreci başlattı.

Pirelli, sözleşme için en olası aday gibi görünüyor fakat ilgili tüm taraflar federasyona başvurabilirler. Pirelli'nin devam etmesinin temel sebebi, lastiklere yönelik gereksinimlerin aynı kalacak olması ve İtalyan üreticinin bu konuda çok büyük bir deneyime sahip olması gibi görünüyor.

Bridgestone dışında Michelin'in de spora girmekle ilgilendiği yönünde iddialar var ancak Fransız üretici, herhangi bir teklifte bulunmayacak.

Michelin CEO'su Florent Menegaux The Drive ile yaptığı söyleşide şöyle diyor: "Asıl soru şu: iyi bir gösteri için teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? İşte bu noktada Formula 1 devreye giriyor çünkü onlarla uzun süredir görüşüyoruz."

"F1, gösteri için kendisini imha eden lastiklere sahip olmak gerektiğini söylüyor. Michelin olarak biz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden anlaşmaya varamıyoruz."

"Takımların lastiklerin performansını anlaması ve lastiklerin baştan sona gösterdiği performanstan faydalanması gerekiyor."

"Sürücüler size her zaman maksimum seviyede olmak istediğini söylerler. Formula 1'i seviyorum ama F1'deki mevcut sürücüleri dinlerseniz, bunun şu anda mümkün olmadığını onlar da söyler."

Menegaux, Formula 1'in daha iyi bir gösteri için lastikleri kullanması gerektiğine de katılmıyor.

Ayrıca şunları ekliyor: "Michelin motor sporlarında aktif şekilde yer alıyor çünkü yeni teknolojiyi gerçek şartlarda çabucak test etmenin en iyi yolu bu. Ana sebebimiz bu."

"Elbette bunun yan faydaları da var. Bunlardan ilki gösteri, ama aynı zamanda marka bilinirliği. Bilinirlik açısından Michelin dünyanın en çok bilinen markalarından biri, dolayısıyla bunu yapmak zorunda değiliz."