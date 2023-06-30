Michelin "aşınan lastikler" olduğu sürece F1'e girmeyecek
Michelin, Bridgestone'un aksine F1'e katılmayı düşünmüyor çünkü mevcut formülün kendilerine uygun olmadığını düşünüyor.
2011 yılından bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, 2025 ve sonrası için ciddi bir rakiple karşı karşıya; Bridgestone.
Bridgestone, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında Formula 1'e lastik tedarik etmek için gerekli başvuruyu yaptı. Şimdi FIA, bu iki üreticiyle görüşecek ve nihai kararını verecek.
Bir dönem Michelin'in adı da F1'le anılıyordu ancak Fransız üretici kısa vadede böyle bir şey olmayacağını söylüyor
Michelin'e göre F1'e girmek marka imajına büyük oranda zarar verecek.
Michelin'in patronu Matthieu Bonardel f1-insider.com'a verdiği demeçte, "F1'den bir teklif gelirse elbette dikkatli şekilde ele alırız ama bizim için karşılanması gereken bazı kriterler var."
"Yenilikçi olmak zorundayız. Motor sporlarını bir laboratuvar olarak kullanıyoruz. Michelin marka felsefesine uygun bir hikaye oluşturmak istiyoruz, ki bunun için de daha uzun ömürlü, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli lastikler üretmemiz lazım."
Scuderia Toro Rosso members clean Michelin lastikleri
Fotoğraf: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
"Ancak F1 tarafından yazılan bildiride sürdürülebilirlik hakkında sadece yarım satır var. Bu konudaki beklentiler neredeyse sıfır. Yarıştan sonra lastikleri yakabiliriz ve kimse çıkıp bir şey demez." dedi.
"Ayrıca F1'de lastikler sürücüye zor duruma sokmak için kullanılıyor. Sürücüler yarış içerisinde lastikleri korumak zorunda kalıyor ve bu da lastik hakkında kötü bir imaj yaratıyor."
"Biz sürücülerin mücadele edebilmelerini ve lastikleri üreten kişilerden memnun olmalarını istiyoruz."
"Bu belki Pirelli'nin ilgisini çekmiyor ama bizim için çok önemli. F1 bu felsefeye sahip olduğu sürece F1'in dışında alacağız." dedi.
Bonardel, Bridgestone'un kararının şaşırtıcı olduğunu da söylüyor.
"Bridgestone, felsefe, zihniyet ve stratejik hedef anlamında bizden çok da farklı bir durumda değil."
"Aslında felsefe açısından Pirelli'ye kıyasla bize daha yakınlar."
"Bu nedenle Bridgestone'un çok fazla lastik aşınmasına göz yumarak F1'e girmek istemesine şaşırdım."
Son Haberler
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.