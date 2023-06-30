Michelin "aşınan lastikler" olduğu sürece F1'e girmeyecek

2011 yılından bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli, 2025 ve sonrası için ciddi bir rakiple karşı karşıya; Bridgestone.

Bridgestone, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında Formula 1'e lastik tedarik etmek için gerekli başvuruyu yaptı. Şimdi FIA, bu iki üreticiyle görüşecek ve nihai kararını verecek.

Bir dönem Michelin'in adı da F1'le anılıyordu ancak Fransız üretici kısa vadede böyle bir şey olmayacağını söylüyor

Michelin'e göre F1'e girmek marka imajına büyük oranda zarar verecek.

Michelin'in patronu Matthieu Bonardel f1-insider.com'a verdiği demeçte, "F1'den bir teklif gelirse elbette dikkatli şekilde ele alırız ama bizim için karşılanması gereken bazı kriterler var."

"Yenilikçi olmak zorundayız. Motor sporlarını bir laboratuvar olarak kullanıyoruz. Michelin marka felsefesine uygun bir hikaye oluşturmak istiyoruz, ki bunun için de daha uzun ömürlü, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli lastikler üretmemiz lazım."

Scuderia Toro Rosso members clean Michelin lastikleri Fotoğraf: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

"Ancak F1 tarafından yazılan bildiride sürdürülebilirlik hakkında sadece yarım satır var. Bu konudaki beklentiler neredeyse sıfır. Yarıştan sonra lastikleri yakabiliriz ve kimse çıkıp bir şey demez." dedi.

"Ayrıca F1'de lastikler sürücüye zor duruma sokmak için kullanılıyor. Sürücüler yarış içerisinde lastikleri korumak zorunda kalıyor ve bu da lastik hakkında kötü bir imaj yaratıyor."

"Biz sürücülerin mücadele edebilmelerini ve lastikleri üreten kişilerden memnun olmalarını istiyoruz."

"Bu belki Pirelli'nin ilgisini çekmiyor ama bizim için çok önemli. F1 bu felsefeye sahip olduğu sürece F1'in dışında alacağız." dedi.

Bonardel, Bridgestone'un kararının şaşırtıcı olduğunu da söylüyor.

"Bridgestone, felsefe, zihniyet ve stratejik hedef anlamında bizden çok da farklı bir durumda değil."

"Aslında felsefe açısından Pirelli'ye kıyasla bize daha yakınlar."

"Bu nedenle Bridgestone'un çok fazla lastik aşınmasına göz yumarak F1'e girmek istemesine şaşırdım."