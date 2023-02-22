Önceki / McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi Sonraki / McLaren istemesi halinde Vandoorne ve Drugovich'i "yedek pilot" olarak kullanabilecek
Formula 1 Haberler

Michel: "Piastri, Norris ile rekabet edebilmeli"

F2 CEO'su Bruno Michel, Oscar Piastri'yi Formula 1'de iyi bir performans göstermesi için destekledi ancak Lando Norris'le rekabet edebilmesi için önünde zorlu bir görev olduğu konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Michel: "Piastri, Norris ile rekabet edebilmeli"
Haberi dinle

2021 Formula 2 Dünya Şampiyonu Piastri, Alpine'in yedek pilotu olarak bir sezon geçirdikten sonra bu yıl F1'e geçiş yaptı. Alpine'den dramatik ayrılışının ardından Avustralyalı pilotun McLaren ile nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Griddeki üç çaylak arasında, geçmişte sadece George Russell ve Charles Leclerc'in başarabildiği arka arkaya F3 ve F2'yi kazanma gibi nadir bir başarıya ulaşan Piastri konusunda takımın beklentileri yüksek. Ancak Norris ile takım arkadaşı olmasının onun için zorlu olabileceği düşünülüyor. 

Hem F2 hem de F3 CEO'su olan Michel, Piastri hakkında her şeyi biliyor ve F1'e adım atarken iyi performans göstermesi için onu destekliyor.

Michel, "Bence çok çok iyi olacak."

"Bence F3 ve F2'deyken sıralama turlarında ne kadar hızlı olabileceğini ve yarış becerisini gösterdi."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: McLaren

"Çaylak olarak arka arkaya şampiyonluk kazanan sürücülerin olması oldukça sıra dışı bir durum ve elimizdeki örnekler oldukça nadir. Bu aynı zamanda bundan sonra gelen sürücülerin oldukça ilginç bir kariyere sahip olduklarını gösteriyor. Bu yüzden Oscar için gerçekten çok olumlu düşünüyorum." dedi.

Ancak Michel, eski Prema Racing sürücüsünün karşılaştığı zorluğu ve Norris ile rekabet edebilmesi gerektiğini de kabul etti.

Michel, "Şu anda Formula 1'deki en hızlı sürücülerden biri olan takım arkadaşıyla, çok iyi bildiği bir takımda yarışmak zorunda olduğunu o da biliyor."

"Bu yüzden hemen 'o noktada' olması gerekiyor ve bu onun için çok çok önemli bir şey. Mümkün olan en kısa sürede Lando'nun seviyesine gelmeli. Bu zorlu bir görev ama eminim bunu başaracaktır." dedi.

Piastri önümüzdeki hafta başlayacak sezon öncesinde bu hafta Bahreyn'de sezon öncesi testlere katılarak F1'deki ilk deneyimini yaşayacak.

paylaşım
yorumlar

McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi

McLaren istemesi halinde Vandoorne ve Drugovich'i "yedek pilot" olarak kullanabilecek
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Zhou: "Testin ilk gününde her şey beklediğimiz gibi"

Zhou: "Testin ilk gününde her şey beklediğimiz gibi"

Formula 1

Zhou: "Testin ilk gününde her şey beklediğimiz gibi" Zhou: "Testin ilk gününde her şey beklediğimiz gibi"

Sargeant: "Albon, benim için harika bir referans"

Sargeant: "Albon, benim için harika bir referans"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Sargeant: "Albon, benim için harika bir referans" Sargeant: "Albon, benim için harika bir referans"

Gasly: "Alpine'de, AlphaTauri'deki gibi 'sınırlar' yok"

Gasly: "Alpine'de, AlphaTauri'deki gibi 'sınırlar' yok"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Gasly: "Alpine'de, AlphaTauri'deki gibi 'sınırlar' yok" Gasly: "Alpine'de, AlphaTauri'deki gibi 'sınırlar' yok"

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi

McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi

Formula 1
Bahreyn Kış testi

McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi

McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi

McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi

Formula 1

McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi McLaren yeni aracını ilk kez piste çıkarttı, taban kısmı ise gizlendi

Brown: "McLaren'in takım patronu değişimi 'sorunsuz' oldu"

Brown: "McLaren'in takım patronu değişimi 'sorunsuz' oldu"

Formula 1

Brown: "McLaren'in takım patronu değişimi 'sorunsuz' oldu" Brown: "McLaren'in takım patronu değişimi 'sorunsuz' oldu"

Son Haberler

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

F1 Formula 1

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

F1 Formula 1

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

F1 Formula 1

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

F1 Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.