Michel: "Piastri, Norris ile rekabet edebilmeli"
F2 CEO'su Bruno Michel, Oscar Piastri'yi Formula 1'de iyi bir performans göstermesi için destekledi ancak Lando Norris'le rekabet edebilmesi için önünde zorlu bir görev olduğu konusunda uyardı.
2021 Formula 2 Dünya Şampiyonu Piastri, Alpine'in yedek pilotu olarak bir sezon geçirdikten sonra bu yıl F1'e geçiş yaptı. Alpine'den dramatik ayrılışının ardından Avustralyalı pilotun McLaren ile nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Griddeki üç çaylak arasında, geçmişte sadece George Russell ve Charles Leclerc'in başarabildiği arka arkaya F3 ve F2'yi kazanma gibi nadir bir başarıya ulaşan Piastri konusunda takımın beklentileri yüksek. Ancak Norris ile takım arkadaşı olmasının onun için zorlu olabileceği düşünülüyor.
Hem F2 hem de F3 CEO'su olan Michel, Piastri hakkında her şeyi biliyor ve F1'e adım atarken iyi performans göstermesi için onu destekliyor.
Michel, "Bence çok çok iyi olacak."
"Bence F3 ve F2'deyken sıralama turlarında ne kadar hızlı olabileceğini ve yarış becerisini gösterdi."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: McLaren
"Çaylak olarak arka arkaya şampiyonluk kazanan sürücülerin olması oldukça sıra dışı bir durum ve elimizdeki örnekler oldukça nadir. Bu aynı zamanda bundan sonra gelen sürücülerin oldukça ilginç bir kariyere sahip olduklarını gösteriyor. Bu yüzden Oscar için gerçekten çok olumlu düşünüyorum." dedi.
Ancak Michel, eski Prema Racing sürücüsünün karşılaştığı zorluğu ve Norris ile rekabet edebilmesi gerektiğini de kabul etti.
Michel, "Şu anda Formula 1'deki en hızlı sürücülerden biri olan takım arkadaşıyla, çok iyi bildiği bir takımda yarışmak zorunda olduğunu o da biliyor."
"Bu yüzden hemen 'o noktada' olması gerekiyor ve bu onun için çok çok önemli bir şey. Mümkün olan en kısa sürede Lando'nun seviyesine gelmeli. Bu zorlu bir görev ama eminim bunu başaracaktır." dedi.
Piastri önümüzdeki hafta başlayacak sezon öncesinde bu hafta Bahreyn'de sezon öncesi testlere katılarak F1'deki ilk deneyimini yaşayacak.
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