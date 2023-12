Michael Schumacher'in talihsiz kazasının üzerinden 10 yıl geçti

Motor sporları tarihinin en başarılı isimlerinden birisi olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasının ardından hayat mücadelesi veriyor ve sağlık durumunun nasıl olduğu belirsizliğini koruyor.

Yapay komaya sokulmasının adından 2014 yılının ortalarında uyandırılan ve rehabilitasyon sürecine başlayan Schumacher'le ilgili o günden bu yana yeni bir haber gelmedi.

O talihsiz kazadan bu yana 10 yıl geçmesine rağmen Alman pilota olan ilgi hiç azalmadı. Taraftarları hâlâ Schumacher'i o başarılı günleriyle hatırlıyor.

Halihazırda efsane ismi çok az kişinin görmesine izin veriliyor. Jean Todt, Schumacher'i görebilen birkaç isimden birisi ve yaptığı son açıklamalarda, efsane pilotun artık eskisi gibi görünmediğini söylemişti.

Hatta Todt'un "o artık bizim bildiğimiz Michael değil" açıklaması, aslında pek çok şeyi anlatıyordu.

Kardeşi Ralf Schumacher'in de tüm tıp olanaklarına rağmen hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söylemesi, aslında Michael'ın ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Bugün bu talihsiz kazanın 10. yılı olmasına rağmen kendisi hakkında herhangi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Belki de yakında 55 yaşına girecek Schumacher hakkında yapılabilecek en iyi şey efsane pilotu ve başarılarını unutmayıp, kendisi için en iyisini dilemektir.

Fotoğraf: Motorsport Images

Michael Schumacher, Ferrari F2004, celebrates victory as he crosses the finish line and takes the chequered flag, to the delight of the team who wave Italian flags.