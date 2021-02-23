Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Bir finansal danışmanlık şirketi olan Deutsche Vermögensberatung (DAVG), ilk kez 1996 yılında Michael Schumacher'in sponsoru olmuştu ve o günden itibaren taraflar, yollarını hiç ayırmadılar. Hatta Schumacher ailesi ile DAVG'ın kurucusu Pohl aile arasında kişisel bir dostluk gelişti.

Schumacher'in 2013 yılındaki kazasına rağmen Alman pilotla ilgili yapılan çeşitli faaliyetlerde efsane sürücüye destek olmaya devam eden Alman şirket, geride kalan 25 yılda Schumacher'i hiç yalnız bırakmadı.

Bu ortaklık şimdi daha da genişleyecek ve şirket, Mick Schumacher'in kişisel sponsoru olacak.

Mick bu kapsamda tıpkı babası Michael gibi, katıldığı etkinliklerde Deutsche Vermögensberatung logosunu taşıyan şapkalar takacak.

Aslında şirket, F2 ve F3 döneminde de yine Schumacher'e destek vermişti. Ancak şimdi bu ortaklık Formula 1'le beraber genişletilmiş oldu.

Mick, "DVAG her zaman ilk partnerim olacak ve bu yakın ilişkiyi sürdürmek benim için gurur verici."

"Schumacher isminin çeyrek asırdır DVAG ile yakın bir dostluk içinde olduğunu bilmek beni etkiliyor. Şimdi DVAG'ın Formula 1'de desteklediği kişi olduğum için gururluyum."

"Güven ve sadakat benim için çok önemli ve hem DVAG hem de Pohl ailesini, babam ve tüm ailem gibi takdir ediyorum."

"Birlikte, ortaklığımız için yeni bir döneme başlıyoruz." dedi.