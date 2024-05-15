Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sahip olduğu sekiz saat, Cenevre müzayedesinde yaklaşık 3,5 milyon Sterlin'e satıldı.
Fotoğraf: LAT Images
Schumacher'in ailesi tarafından düzenlenen satışta en yüksek fiyata satılan parça ise, eski Ferrari CEO'su Jean Todt tarafından Alman yarış pilotuna 2004 yılında noel hediyesi olarak verilen saatti.
Saat 1 milyon Sterlin'e (alıcı komisyonu dahil 1,3 milyon Sterlin) satıldı.
Bu rakam, satış öncesi tahmin edilen 1-2 milyon Sterlin'in içindeydi.
FP Journe tarafından özel olarak üretilen Vagabondage 1 model saatte , 18 ayar beyaz altın, kırmızı kadran, Ferrari logosu, Schumacher'in yarış kaskı ve Schumacher'in dünya şampiyonluklarını temsil eden "7" rakamı yer alıyor.
Michael Schumacher test GP2 Car
Fotoğraf: GP2 Series Media Service
Christie's müzayede evi Avrupa ve Amerika saatleri sorumlusu Remi Guillemin, alıcının kimliğini açıklamayı reddetti ancak Rutenyum koleksiyonundan beş saatin aynı kişi tarafından satın alındığını belirtti.
Sekiz saatin çoğu satış öncesindeki beklenen fiyata yakın satılırken, Ferrari amblemine sahip Audemars Piguet 219.000 Sterlin fiyat beklentisinin çok üzerinde 262.800 Sterlin'e satıldı.
2,7 milyon Sterlin'den fazla para kazandıran saatlerin satışı, Schumacher'in 1994 yılında kazandığı ilk Formula 1 Sürücüler Şampiyonluğu'nun 30.yıldönümüne denk getirildi.
Satış öncesi New York ve Taipei'de sergilenen bu saatler, Cenevre'deki Christie's müzayede evinde Salı günü gerçekleştirilen daha geniş çaplı lüks saatler müzayedesinin bir parçasıydı.
2012 yılında Formula 1'den emekli olan Shumacher, Lewis Hamilton ile birlikte F1 sürücüler şampiyonluğu rekorunu paylaşıyor.
2013 yılının Aralık ayında kayak yaparken düşen Schumacher neredeyse ölümcül bir beyin rahatsızlığı geçirdi.
Michael Schumacher Eylül 2014'te hastaneden taburcu olmasının ardından İsviçre'de bulunan aile evinde özel olarak bakılmaya devam ediyor.
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