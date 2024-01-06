Michael Schumacher'in kızı evlenmeye hazırlanıyor
Bu haberin doğrudan Formula 1 ile ilgisi yok fakat efsane pilotun sevenleri, bu habere kesinlikle sevinecek; Michael Schumacher'in kızı evleniyor.
Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, F1 kariyerinin başlarında Corinna ile dünya evine girmişti.
Çiftin Mick ve Gina adında iki çocuğu oldu. Gina, 1997'de dünyaya gelirken, Mick de 1999'de doğdu.
Gina şimdilerde 26 yaşında ve Iain Bethke adında bir erkek arkadaşı var.
Birçok Avrupa yayınına göre efsane pilotun kızı, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu Bethke ile bu yıl dünya evine girecek. Düğünün yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor.
Düğün Mallorca'da, Michael'ın eşi Corinna'nın 2017 yılında Real Madrid başkanı Florentino Perez'den satın aldığı villada gerçekleşecek.
Söylentilere göre efsane pilot, halihazırda rehabilitasyon sürecine bu villada devam ediyor.
Gina Schumacher, Binicilik yarışması
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