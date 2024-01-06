Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Michael Schumacher'in kızı evlenmeye hazırlanıyor

Bu haberin doğrudan Formula 1 ile ilgisi yok fakat efsane pilotun sevenleri, bu habere kesinlikle sevinecek; Michael Schumacher'in kızı evleniyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Gina Schumacher, Binicilik yarışması

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, F1 kariyerinin başlarında Corinna ile dünya evine girmişti.

Çiftin Mick ve Gina adında iki çocuğu oldu. Gina, 1997'de dünyaya gelirken, Mick de 1999'de doğdu.

Gina şimdilerde 26 yaşında ve Iain Bethke adında bir erkek arkadaşı var.

Birçok Avrupa yayınına göre efsane pilotun kızı, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu Bethke ile bu yıl dünya evine girecek. Düğünün yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor.

Düğün Mallorca'da, Michael'ın eşi Corinna'nın 2017 yılında Real Madrid başkanı Florentino Perez'den satın aldığı villada gerçekleşecek.

Söylentilere göre efsane pilot, halihazırda rehabilitasyon sürecine bu villada devam ediyor.

Gina Schumacher, Binicilik yarışması

Gina Schumacher, Binicilik yarışması

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Piastri, mevcut gridde çaylak sezonunda en çok puan alan ikinci pilot oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Formula 1

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

MotoGP

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Formula 1

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Son Haberler

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

F1 Formula 1

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut" Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

F1 Formula 1

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi? Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

F1 Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

F1 Formula 1

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik" Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol