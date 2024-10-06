Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Michael Schumacher'in 1997 Formula 1 sezonunda kullandığı ikonik Ferrari otomobili şimdi 80 yaşında bir otomobil sevdalısı tarafından kullanılıyor.

Motor sporları efsanesi, direksiyon başındaki etkileyici kariyeri boyunca kazandığı yedi şampiyonlukla en fazla Formula 1 şampiyonluğu rekorunu elinde bulunduruyor.

Bir sürücü olarak en tartışmalı sezonlarından biri, Schumacher'in Jacques Villeneuve ile yaşadığı bir olayın ardından diskalifiye edildiği 1997 sezonuydu.

Sürücüler Şampiyonası'ndaki ikinciliği elinden alınmış olsa da Alman pilotun Ferrari 310B ile kazandığı Monako GP'si de dahil olmak üzere o yıl elde ettiği beş yarış galibiyetini korumasına izin verildi.

Hollanda'da yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte ünlü Ferrari'yi kullandıktan sonra konuşan otomobil tutkunu Zech, Autosport'a şunları söyledi: “Olağanüstü bir şeydi. En çok sevdiğim ve beni duygulandıran şey taraftarların tepkisiydi. Ayağa kalktılar ve alkışladılar, buna tanık olmak harikaydı.”

“En çok sevdiğim şey bu otomobili insanlara tekrar gösterebilmek. Asıl amacım bu deneyimi Schumacher'le yaşadığımız günlere mümkün olduğunca yakın kılmak.”

Zech, Ferrari'deki sürüş deneyimi sırasında hiçbir detayı atlamadı ve Schumacher'in aracı sürerken taktığı kaskın birebir aynısını taktı.

Ancak arada bariz bir fark vardı. Schumacher aracı kullandığında yirmili yaşlarının sonundaydı, Zech ise şu anda 80 yaşında!

Bu onu rahatsız etmiyor ve Zech şöyle ekliyor: “Ama bu özel bir şey, değil mi? Böyle bir arabayı kullanmak zorlu bir iş ama kendimi hâlâ inanılmaz zinde hissediyorum. Bu aracı kullanmak için resmi yarış lisansını almam ve bunun için de bir sağlık kontrolünden geçmem gerekiyordu. Hâlâ bu kadar formda olmam benim için de sürpriz oldu.”

“O araçla başladım ve Mayıs ayında Michael Schumacher'in Ferrari'sini ilk kez kullandım. Geçen yıl 310B'yi burada Assen'de tanıtmıştık ama o zamanlar hareket etmiyordu.”

“Birçok veri silinmiş gibi görünüyordu. Ingo Gerstl'in İtalya'da harika bağlantıları var ve onun sayesinde araç Mart ayında ilk kez kendi atölyesinde çalışabildi. Bu hepimiz için olağanüstü bir andı. Bu, Maranello'dan 'F1 clienti' desteği olmadan çalışan tek tarihi Ferrari.”

Ferrari delisi bir motor sporları hayranı olan Zech’in bu pahalı eski arabaya sahip olma öyküsü ise gerçekten yürek ısıtıyor ancak aynı zamanda biraz tuhaf.

Anlaşmayı anımsayan Zech şöyle anlatıyor: “Benim cevabım da böyle bir şeyle ilgilendiğim ama motorsuz bir arabayla ilgilenmediğim yönündeydi...”

“Avrupa'da sahibi ölmüş olan bir Ferrari koleksiyonu olduğunu biliyordu. Tüm bu arabalar açık artırma için Sotheby's'e gidecekti. Aralarında bir Michael Schumacher F1 arabası olduğunu hatırlıyordu, ancak ben 'Bir Michael Schumacher F1 arabası mı? Onu alamam çünkü çok pahalı' dedim.”

“Her neyse, bilgi toplayacak, arabanın satılabilir olup olmadığını ve maliyetinin ne olabileceğini kontrol edecekti. Dört hafta sonra beni tekrar aradı, arabanın gerçekten de 1997 model bir Schumacher F1 arabası olduğunu bildirdi ve benim için bir anlaşma ayarlayabileceğini söyledi.

“Arabanın fiyatını ve bana bir resim gönderip gönderemeyeceğini sordum. O fotoğrafa dayanarak, yani arabayı gerçek hayatta görmeden satın aldım. Üç gün sonra Schumacher'in arabası garajımdaydı. Her şey böyle gelişti.”