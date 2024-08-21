Michael Schumacher'in Ferrari F2001b'si açık artırmaya çıkıyor
Michael Schumacher'in 2002 sezonunda kullandığı Ferrari F2001b Formula 1 aracı, bu hafta açık artırmaya çıkacak.
Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215
Fotoğraf: Jeremy Cliff
Michael Schumacher'in 2002 sezonunun başında kullandığı ve dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandığı F2001b Ferrari Formula 1 aracı, bu hafta Sotheby's Sealed'in Monterey Car Week etkinliğinde açık artırmaya çıkacak.
Ferrari, 2002 aracını hazırlarken güncellenmiş bir şasi olan F2001b, 2002 sezonunun ilk iki yarışında kullanıldı.
Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215
Fotoğraf: Jeremy Cliff
Schumacher, bu araçla Avustralya Grand Prix'sini kazandı ve ardından Malezya GP'de üçüncü oldu.
Şasi numarası 215 olan araç, 16-19 Ağustos tarihleri arasında California'da satışa sunulacak.
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