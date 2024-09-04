Mick Schumacher'in annesi, oğluyla ilgili yorumları nedeniyle Vowles'a bağırdı
James Vowles, Mick Schumacher’in Williams ile F1’de yarışmak için gözden çıkarılmasının ardından yaptığı yorumlar nedeniyle Michael Schumacher'in eşi Corinna'nın öfkesine maruz kaldı.
Michael Schumacher, Mercedes GP with his wife Corinna Schumacher
Fotoğraf: Daniel Kalisz / Motorsport Images
Corinna Schumacher, oğlu hakkındaki yorumları nedeniyle Williams takım patronu James Vowles ile öfkeyle yüzleşti.
Mick Schumacher, Vowles'un Logan Sargeant'ın yerine başkasını getirmeye karar vermesinin ardından bu sezonun sonuna kadar takım için yarışmak istiyordu. Ancak Alman pilot gözden çıkarıldı ve onun yerine takımın akademisinden genç Franco Colapinto terfi ettirildi.
Bu karar yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Michael'ın eşi Corinna'yı hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Corinna'yı asıl kızdıran Vowles'un, iki yılını Haas için yarışarak geçiren Mercedes yedek sürücüsü Mick'in neden seçilmediğini açıklaması istendiğinde yaptığı yorumlar oldu.
Vowles, “Mick özel biri değil, sadece iyi olabilirdi” demişti. Vowles daha sonra özür dilemek ve açık sözlü yorumuyla ne demek istediğini açıklamak için 24 yaşındaki oyuncuyu aradığını doğruladı.
Williams takım patronu şunları söyledi: “Bu sabah manşetleri okudum, gerçekten de Mick bağlamında özel kelimesini kullandım ve her şeyden önce ne demek istediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Buraya Mick'i aşağılamak için gelmedim. Mick dünya şampiyonu bir takımda [Mercedes] ve onu yedek sürücü olarak seçtiler.”
“Ve bunun arkasında iyi bir neden var. Çünkü o inanılmaz derecede güçlü bir aday. Peki ya özel kelimesi? Bunu temelde Ayrton Senna, Lewis Hamilton gibi birden fazla dünya şampiyonu bağlamında kullanıyorum. Açıkçası bu aptalca bir şey çünkü bu yaptığım onları karşılaştırmak.”
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps
Fotoğraf: Alexander Trienitz
“Mick'ten de özür diledim. Kendisi bir şey talep etmedi ama bu benim için çok önemli çünkü bana inanılmaz derecede yakın ve bu tamamen yanlış bir şekilde anlaşıldı. Bu yüzden her şeyden çok bunun açıkça anlaşılmasını istedim. Onun yeteneklerinden şüphe duymayın ama Williams olarak biz de Akademimizle hareket etmeliyiz. Yaptığımız şey mantıklı.”
Vowles'ın açıklaması onu Mick'in annesi Corinna'nın öfkesinden kurtaramadı. Motor Sport için yazan Chris Medland, Corinna Schumacher'in Williams şefiyle ilk yorumları üzerine yüzleştiğine tanık olduğunu söyledi.
Medland şunları yazdı: “Vowles geçici bir çözüm arıyordu ve Schumacher'i Williams'ta bir gelecek için hazırlamıyordu. Ancak yorumlar pek hoş karşılanmadı ve Vowles 'özel' derken Ayrton Senna tipi bir yeteneği kastettiğini açıkça belirtmediğini düşündüğü için Mick'ten özür dilediğini söyledi.”
“Bu durum Corinna Schumacher'in, Williams takım müdürü Cuma günü pistten ayrılırken, padok dışında da oldukça halka açık bir ortamda Vowles'a duygularını ifade etmesini engellemedi.”
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, in the Paddock
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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