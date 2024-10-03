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Formula 1

Michael Schumacher'i ziyaret etmesine izin verilen "yakın çevrenin" içinde hangi F1 pilotu var?

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i geçirdiği kazadan sonra sadece "yakın çevresinin" ziyaret edebildiği iddia edildi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Michael Schumacher, 1st position, celebrates on the podium.

Michael Schumacher, 1st position, celebrates on the podium.

Michael Schumacher'e erişim 2013 yılından bu yana çok küçük bir misafir havuzuyla sınırlı.

Aralık 2013'te Fransız Alplerine yaptığı aile gezisi sırasında geçirdiği kayak kazasından bu yana Michael Schumacher'i sadece bir Formula 1 pilotunun ziyaret edebildiği bildirildi.

55 yaşındaki pilot, hayatını değiştiren bir beyin hasarı geçirdiği ve Grenoble Hastanesi'nde hayat kurtaran iki beyin ameliyatı geçirmesi gereken olaydan bu yana kamuoyundan tamamen uzak kaldı.

Schumacher, eşi Corinna'nın yakın gözetimi altında ve sadece sıkı bir şekilde kontrol edilen bir sürücü çevresiyle görüşebiliyor, ancak Alman sürücünün geçtiğimiz günlerde kızının düğününde halka açık bir şekilde göründüğü bildirildi.

Ailenin Port d'Andratx tatil beldesinde gerçekleşen törende, davetlilere sıkı bir kıyafet kuralı uygulandığı ve günün ve tesisin görüntülerinin internette paylaşılmamasını sağlamak için mobil cihazlarına el konulduğu bildirildi.

GP Blog'un haberine göre Schumacher ailesi kazadan bu yana “yakın çevrelerini” sıkı tutuyor ve eski Ferrari yıldızı Felipe Massa eski takım arkadaşını istediği zaman ziyaret edebilen tek pilot.

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Felipe Massa

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Luca Badoer de “düzenli ziyaretçilerden” biri olarak gösteriliyor. İtalyan pilot, Schumacher Scuderia için yarışırken Ferrari'de test pilotuydu ve Schumacher ayrıldıktan sonra da arkadaş kaldılar; aynı şekilde eski Ferrari takım patronu Jean Todt da serbestçe ziyaret edebiliyor.

Corrina daha önce Michael'ın mahremiyetinin korunmasını ve yaşadıklarının kamuoyuna yansımamasını istediğini söylemişti; Alman pilotun durumunu açıkça tartışan bazı kişiler “yakın çevre”den çıkarılmıştı.

Todt kazadan bu yana Schumacher hakkında birkaç kez konuşmuş ve geçen yıl L'Equipe'e şunları söylemişti: “Michael burada, bu yüzden onu özlemiyorum.”

“Ama artık eskisi gibi bir Michael değil. O farklı ve onu koruyan eşi ve çocukları tarafından harika bir şekilde yönlendiriliyor. Artık hayatı farklı ve ben de onunla aynı anları paylaşma ayrıcalığına sahibim. Söylenecek tek şey bu. Ne yazık ki kader onu on yıl önce vurdu. O artık Formula 1'de tanıdığımız Michael değil.”

Michael'ın kardeşi Ralf da mesajın içeriğine katılıyor ve 55 yaşındaki Michael'ın sakatlıkların ve ameliyatın etkisiyle artık eskisi gibi olmadığını kabul ediyor.

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

Fotoğraf: Ercole Colombo

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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