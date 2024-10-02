"Michael Schumacher'den haber var" iddiası
Son çıkan haberlere göre Michael Schumacher, kızının düğününde ilk kez halk arasında görüldü.
Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium
Fotoğraf: LAT Images
Geçtiğimiz günlerde Michael Schumacher'in kızı Gina-Maria evlenmiş ve bunu da büyük bir etkinlikle kutlamıştı.
Düğün Mallorca'da Schumacher ailesinin villasında yapıldı ve Alman magazin basınına göre Michael da davetliler arasındaydı.
Schumacher'in ailesi, Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde ciddi bir kaza yapan efsane pilotu o günden bu yana asla kamuoyu önüne çıkarmadı ve sağlık durumunun nasıl olduğunu sadece birkaç kişi biliyordu.
Ancak Metro'nun haberine göre Michael, kızının düğününde on yılı aşkın bir süredir ilk kez halkın karşısına çıktı.
Törende mahremiyeti sağlamak için bazı önlemler alındı. Villanın girişinde, kimsenin Schumacher'in fotoğrafını çekmemesi için tüm konuklardan telefonlarını teslim etmeleri istendi.
Ancak Michael'ın uzun yıllar sonra ilk kez sadece yakınları ve doktorları tarafından değil, başka insanlar tarafından da görülmesi, Corinna Schumacher'in eşinin mahremiyetine saygı gösterme yaklaşımını biraz yumuşattığını gösteriyor olabilir.
Michael Schumacher'in yakın gelecekte başka bir aile kutlamasında görünmesi gayet olası.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc, Hamilton ile ilgili yorumlarında "haddini aşmaktan" çekindi
Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"
Austin F1 bilet satışları Verstappen kazanmayı bıraktığından beri “arttı”
Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar