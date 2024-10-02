"Michael Schumacher'den haber var" iddiası

Geçtiğimiz günlerde Michael Schumacher'in kızı Gina-Maria evlenmiş ve bunu da büyük bir etkinlikle kutlamıştı.

Düğün Mallorca'da Schumacher ailesinin villasında yapıldı ve Alman magazin basınına göre Michael da davetliler arasındaydı.

Schumacher'in ailesi, Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde ciddi bir kaza yapan efsane pilotu o günden bu yana asla kamuoyu önüne çıkarmadı ve sağlık durumunun nasıl olduğunu sadece birkaç kişi biliyordu.

Ancak Metro'nun haberine göre Michael, kızının düğününde on yılı aşkın bir süredir ilk kez halkın karşısına çıktı.

Törende mahremiyeti sağlamak için bazı önlemler alındı. Villanın girişinde, kimsenin Schumacher'in fotoğrafını çekmemesi için tüm konuklardan telefonlarını teslim etmeleri istendi.

Ancak Michael'ın uzun yıllar sonra ilk kez sadece yakınları ve doktorları tarafından değil, başka insanlar tarafından da görülmesi, Corinna Schumacher'in eşinin mahremiyetine saygı gösterme yaklaşımını biraz yumuşattığını gösteriyor olabilir.

Michael Schumacher'in yakın gelecekte başka bir aile kutlamasında görünmesi gayet olası.