Michael Schumacher, F1 tarihinin en etkili ismi seçildi!

Formula 1, on gün önce Formula 1 tarihinin en etkili kişisini seçebilmek adına bir anket hazırlamıştı.

Bu anket son yıllarda düzenlenenlerin aksine oldukça farklıydı. Başlangıçta 70 yıllık Formula 1 tarihinde, spor üzerinde en büyük etkiye sahip olan 32 kişi kişi seçildi.

Dört farklı kategori belirlendi; takım patronları, teknik direktörler, pilotlar ve F1 tarihinde etkisi olmuş isimler.

Her kategoride sekiz farklı aday belirlendi.

Sekiz pilot şöyleydi: Jackie Stewart, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ayrton Senna ve Jack Brabham.

F1 tarihinde etkisi olmuş isimler: Bernie Ecclestone, Hermann Tilke, Dietrich Mateschitz, Ross Brawn, Max Mosley, Murray Walker, Sid Watkins ve Helmut Marko'ydu.

Takım patronları: Enzo Ferrari, Flavio Briatore, Colin Chapman, Sir Frank Williams, Ron Dennis, Christian Horner, Jean Todt ve Toto Wolff'tu.

Son olarak teknik direktörlerde Adrian Newey, Mauro Forghieri, Patrick Head, John Cooper, Gordon Murray, Cosworth, John Barnard ve Andy Cowell yer aldı.

Schumacher sırasıyla Lauda'yı %54'ya %44, Senna'yı %52'ye %48, Fangio'yu %72'ye %28, Enzo Ferrari'yi ise %54'e %46 mağlup etti.

Ecclestone ise sırasıyla Tilke'yi, Brawn'ı, Watkins'i ve yarı finalde Murray'i mağlup etti.

Finalde ikili arasında yapılan oylamayı %61'e %39'luk farkla Schumacher kazandı ve 70 yıllık F1 tarihinin en etkili ismi seçildi.

Hamilton daha ilk turda Fangio'nun gerisinde kaldı. Verstappen de Stewart'a geçildi. Wolff yine ilk turda Todt'dan daha az oy alarak elendi.