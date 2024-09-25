Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Wuppertal Savcılığı üç kişiyi eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesine karşı şantaj girişiminde bulunmakla suçladı. Yerel makamlar konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bu yılın başlarında şantaj davasında üç kişi tutuklanmıştı. Özel fotoğrafların dijital ortama aktarılmasından sorumlu olan eski bir aile güvenlik görevlisinin görüntüleri erişime açtığı iddia edildi. Diğer bir kişi ise, oğlu ile birlikte şantaj girişiminde bulundu.

İddiaya göre failler Schumacher ailesinden 15 milyon Avro koparmak amacıyla çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Ödeme yapılmazsa, hassas özel materyaller dark web'de yayınlanacaktı. Görüntüleri elinde bulunduran eski güvenlik görevlisinin tutuklanması sırasında sabit diskler, USB bellekler ve cep telefonları gibi kanıtlar ele geçirildi.

Schumacher 2013 yılında geçirdiği ciddi kayak kazasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Ailesi yedi kez F1 dünya şampiyonu olan pilotun durumunu gizli tutuyor.

Bu Schumacher ailesine yönelik ilk şantaj girişimi değil. 2017 yılında Baden-Württemberg'deki Reutlingen mahkemesi 25 yaşındaki bir adamı Schumacher'in eşi Corinna'ya şantaj yapmaya teşebbüs etmekten mahkum etmişti.

Bu kişi, çocukları Gina-Marie ve Mick Schumacher'e zarar vermekle tehdit etmişti. Adam, 21 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.