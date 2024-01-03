Michael Schumacher 55 yaşında!
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, bugün 55 yaşına girdi.
O bir pilottan daha fazlası; Kimilerine göre gerçek bir lider, kimilerine göre takımın dilinden anlayan gerçek bir profesör! Pist üstündeki hızına söyleyecek hiçbir şey yok zaten, pist dışındaki duruşuna da öyle. Bunu onu gerçekten tanıyan herkes anlatıyor.
1991 yılında Jordan'la Formula 1'e adım atan, ardından Benetton, Ferrari ve Mercedes gibi önemli takımlarla yarışan Schumacher, 2012 spordan ayrılırken sayısız rekorun sahibiydi. Günümüzde bazı rekorları hatta çoğu rekoru kırıldı ancak Schumacher'in deyimiyle rekorlar kırılmak için vardır. Bu onun başardıklarına hiçbir şekilde gölge düşürmüyor.
2013'te kayak kazası geçiren ve başından ciddi şekilde yaralanan Schumacher, o günden bu yana kamuoyuna karşısına çıkmasa da, yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Alman pilot bugün 55. yaşına girdi ve biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak efsane pilotun yeni yaşını kutluyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.
Fotoğraf: Motorsport Images
Michael Schumacher, Ferrari F2004, celebrates victory as he crosses the finish line and takes the chequered flag, to the delight of the team who wave Italian flags.
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