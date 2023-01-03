Michael Schumacher 54 yaşında!
Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher, bugün 54 yaşına bastı.
O bir pilottan daha fazlası; Kimilerine göre gerçek bir lider, kimilerine göre takımın dilinden anlayan gerçek bir profesör! Pist üstündeki hızına söyleyecek hiçbir şey yok zaten, pist dışındaki duruşuna da öyle. Bunu onu gerçekten tanıyan herkes anlatıyor.
İşte böyle bir efsaneyi uzun yıllar Formula 1'de seyretme şansı yakaladık ve belki de Formula 1 dışında da seyredecektik. Ancak 2013 yılında geçirdiği kayak kazasıyla hayatı tamamen değişti.
Şimdilerde ne durumda olduğu bilinmiyor ancak pist üstünde yakaladığı başarıların ve Ferrari ile arka arkaya beş şampiyonluk kazanmasının değeri, her geçen gün daha da anlaşılıyor.
1991 yılında Jordan'la Formula 1'e adım atan, ardından Benetton, Ferrari ve Mercedes gibi önemli takımlarla yarışan Schumacher, 2012 spordan ayrılırken sayısız rekorun sahibiydi. Günümüzde bazı rekorları hatta çoğu rekoru kırıldı ancak Schumacher'in deyimiyle rekorlar kırılmak için vardır. Bu onun başardıklarına hiçbir şekilde gölge düşürmüyor.
Alman pilot bugün 54. yaşına girdi ve biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak efsane pilotun yeni yaşını kutluyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.
Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
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