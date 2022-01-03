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Formula 1 Haberler

Michael Schumacher 53 yaşında!

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, bugün 53 yaşına girdi.

Michael Schumacher 53 yaşında!

Michael Schumacher, 1991 yılında Jordan'la Formula 1'e adım atmış, ardından Benetton, Ferrari ve Mercedes gibi  önemli takımlarla yarışmıştı.

Alman pilot, 2012 yılında kariyerini sonlandırıncaya kadar, toplam yedi şampiyonluk aldı ve yarıştığı dönemde kırılmadık rekor bırakmadı.

Formula 1'den emekli olmasının ardından, 2013'ün Aralık ayında kayak kazası geçiren Schumacher, o günden bu yana tedavi/rehabilitasyon sürecine devam ediyor.

Ailesi, efsane ismin sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapmasa da, iyileşmesi için tüm imkanları seferber etmiş durumdalar.

Schumacher bugün 53. yaşına girdi ve biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak efsane pilotun 53. yaşını kutluyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.

Michael Schumacher, Benetton

Michael Schumacher, Benetton

Fotoğraf: Sutton Images

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