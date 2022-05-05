Michael Masi, FIA'yı mahkemeye verebilir

Haberi dinle

Michael Masi, Abu Dhabi GP'sinde yaşananların ve yaklaşık 3 ay süren bir dizi soruşturmanın ardından görevden alınmasının ardından kamuoyunun karşısına hiç çıkmadı veya olup bitenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Her ne kadar FIA Masi'yi yeni bir pozisyona almış olsa da, bu pozisyonun ne olduğu bilinmiyor. Fakat birçok kaynağa göre, bu pozisyon yalnızca bir "uzlaşmadan" ibaret.

Geçen kış gerçekleştirilen ve sonuçları Bahreyn GP'sinde açıklanan soruşturma, Michael'ın iyi niyetle hareket ettiğini ve Yas Marina'da yaşananların insan hatasından kaynaklandığını ortaya koydu.

FIA raporu ayrıca takımlar arasında, yarışın güvenlik aracı koşullarında bitmemesi gerektiğine dair resmi olmayan bir anlaşmanın varlığını da doğruladı.

Masi herhangi bir yanlış davranış göstermediği açıklanarak aklanmasına rağmen görevinden alındı, bu, Mercedes'in FIA'ya uyguladığı örtülü baskının da bir getirisi olarak okunabilir.

FIA'nın bu kararı bir açmaza yol açıyor, nitekim iç soruşturma ile görevinden uzaklaştırılan bir çalışan aklanmış oldu. Bu, aynı seviyede yeni bir rol ile çözülebilir, ancak FIA rollerinde eşdeğer bir pozisyon olmadığı için bu bir seçenek değil.

Dolayısıyla halen bir FIA çalışanı olan Masi, FIA'ya karşı dava açmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olacak ve içeriden kaynaklara göre kazanma şansı yüksek.

En güvenilir çözüm iki tarafın bir anlaşmaya varması. FIA'nın mali durumu iyi değil ve iş mahkemesinde konumunu savunmaları da pek çok sebepten dolayı mümkün görünmüyor.

Miami padokunda edinilen bilgilere göre, Masi'nin Londra'da geçirdiği üç yılın ardından kalıcı olarak Avustralya'ya dönmeyi planladığı belirtiliyor.

FIA-Masi ilişkisinin sonu, Masi'nin motor sporlarında aktif rol almaya devam etmek isteyip istemeyeceğine bağlı. FIA ile yapılacak bir anlaşma ile birlikte Masi kesin bir şekilde aklanabilir ve Avustralya'da kurumsal bir rol üstlenebilir. Diğer yandan, Masi'nin işi mahkemeye götürmesi onun motor sporlarına dönüş yollarını büyük ihtimalle tamamen kapatacak.