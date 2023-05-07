Önceki / FIA, Bakü'de Ocon ile yaşananların ardından yeni kapalı park kurallarını açıkladı Sonraki / Canlı anlatım: Miami GP
Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami'ye getirdiği güncelleme, Haas'ın ilerlemesini sağlamış

Haas, Amerika Grand Prix'sine getirdiği güncelleme sayesinde Miami'de ileriye doğru büyük bir adım atmayı başarmış.

Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Haas, Miami'de gerçekleştirilen yarışın sıralama turlarında Kevin Magnussen ile iyi performans sergiledi.

Danimarkalı pilot, şansının da yardımıyla dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Florida'daki yarış için Haas mühendisleri, güncellenmiş bir taban hazırlarken, takım bu tabanın etkisini hemen gördü. Güncellemeler aracın arka tarafının daha iyi bir ayar bulunmasına yardım ederken, aracın çok fazla sallanmadığı gözlemlendi.

Takım bu taban sayesinde yere basma gücünü de artırdı. Böylelikle VF-23 virajlarda daha iyi performans gösteriyor. Takım sürüklenmeyi artırmadan ilerleme kaydetmiş durumda.

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Antrenman sırasında mühendisler, taban konusunda doğru değerleri bulmaya çalıştılar ve bunun için sürekli değişiklikler yaptılar. En sonunda doğru ayarlar da bulunmuş durumda.

Magnussen sıralama turlarının ardından, "Kuşkusuz yeni taban bize yardımcı oldu fakat bunların etkinliğini analiz etme süreci devam ediyor."

"Fakat sürüş izlenimleri çok olumlu ve bu her zaman iyiye işarettir. Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuç da güncellemelerin düzgün çalıştığını teyit ediyor." dedi.

Yarışa 12. sıradan başlayan Nico Hulkenberg ise, "Gridin ortasındaki tüm mücadeleler çok yakın. Bu nedenle yarışta pek çok şeyin iyi bir başlangıca ve kimin en doğru taktikleri uygulayabileceğine bağlı olacağını düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

FIA, Bakü'de Ocon ile yaşananların ardından yeni kapalı park kurallarını açıkladı

Canlı anlatım: Miami GP
Daha fazlası
Ezel Tan
Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Formula 1
Miami GP

Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor Andretti, F1'e giriş için Temmuz ortasına kadar FIA'dan haber bekliyor

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti" Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Formula 1
Miami GP

Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Son Haberler

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

SBK World Superbike
Barselona

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum" Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

F1 Formula 1
Miami GP

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

F1 Formula 1
Miami GP

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.