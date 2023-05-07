Miami'ye getirdiği güncelleme, Haas'ın ilerlemesini sağlamış
Haas, Amerika Grand Prix'sine getirdiği güncelleme sayesinde Miami'de ileriye doğru büyük bir adım atmayı başarmış.
Haas, Miami'de gerçekleştirilen yarışın sıralama turlarında Kevin Magnussen ile iyi performans sergiledi.
Danimarkalı pilot, şansının da yardımıyla dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sıralama sonucunu elde etti.
Florida'daki yarış için Haas mühendisleri, güncellenmiş bir taban hazırlarken, takım bu tabanın etkisini hemen gördü. Güncellemeler aracın arka tarafının daha iyi bir ayar bulunmasına yardım ederken, aracın çok fazla sallanmadığı gözlemlendi.
Takım bu taban sayesinde yere basma gücünü de artırdı. Böylelikle VF-23 virajlarda daha iyi performans gösteriyor. Takım sürüklenmeyi artırmadan ilerleme kaydetmiş durumda.
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Antrenman sırasında mühendisler, taban konusunda doğru değerleri bulmaya çalıştılar ve bunun için sürekli değişiklikler yaptılar. En sonunda doğru ayarlar da bulunmuş durumda.
Magnussen sıralama turlarının ardından, "Kuşkusuz yeni taban bize yardımcı oldu fakat bunların etkinliğini analiz etme süreci devam ediyor."
"Fakat sürüş izlenimleri çok olumlu ve bu her zaman iyiye işarettir. Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuç da güncellemelerin düzgün çalıştığını teyit ediyor." dedi.
Yarışa 12. sıradan başlayan Nico Hulkenberg ise, "Gridin ortasındaki tüm mücadeleler çok yakın. Bu nedenle yarışta pek çok şeyin iyi bir başlangıca ve kimin en doğru taktikleri uygulayabileceğine bağlı olacağını düşünüyorum." dedi.
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Canlı anlatım: Miami GP
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