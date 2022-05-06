Miami'nin şikanlı pit girişi sürücüler için "zorlayıcı" olabilir

Haberi dinle

Miami'deki yeni pistte pilotlar, pite girmek için son viraja gelmeden önce pistin sağ tarafına yönelecekler. Ancak pite tam anlamıyla girmeden önce dar bir şikandan geçmeleri gerekiyor.

Viraj kombinasyonu oldukça zorlu görünüyor ve normalde sürücülerin hangi çizgiyi izlemesi gerektiğini belirtmek adına hem beyaz çizgilere hem de kerblere sahip.

Buraya, sonradan eklenecek bir tabelayla 80 km/slik sınır uygulanacağı düşünülüyor. Fakat sürücüler kerblere yanlış şekilde temas ettikleri takdirde soldaki pit duvarına temas edebilirler. Bu açıdan şikan bölümü sürücüler için epey zorlayıcı olacak.

Pierre Gasly, Motorsport.com ile yaptığı röportajda bu konuda şöyle dedi: "Dar görünüyor ama her şey orayı ne kadar kesebileceğimize bağlı."

"Simülatörde yaptığımız çalışmalarla, burada pist sınırlarından nasıl en iyi şekilde faydalanacağımıza baktık, ki bu da işimizi kolaylaştıracak. Fakat beyaz çizgileri geçmemize izin verilmezse. O zaman kesinlikle epey zorlayıcı olacak."

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda pit girişindeki şikanın sürücüler tarafından kesilmesini engellemek amacıyla kerb eklenmesinden memnun.

Tsunoda, “Bunu gerçekten sevdim."

"Sadece beyaz çizgilere sahip olmaktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Tutarlılık ya da daha adil hale getirme açısından da buna sahip olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Tabii ki kerblere çok fazla çıktığınız takdirde zıplarsınız ve beyaz çizgiyi aştığınız için cezalandırılırsınız."

"Benim için sorun yok, elbette kolay değil ama sorun yok. Sadece yavaşlamak gerekiyor. Bence gayet iyi bir şikan." dedi.

Sürücülerin bu noktada hata yapmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Pite nasıl girdiğinize bağlı. Pistin dışından ziyade pist içinde zorlamak daha iyi. Şahsen orada çok fazla hata olacağını sanmıyorum.”

Haas sürücüleri Kevin Magnussen ve Mick Schumacher ise şikandan önce uygulanabilecek hız sınırının işi kolaylaştıracağını söyledi.

Danimarkalı pilot, ”80 km/s tabelasını nereye koyduklarını bilmiyorum. Eğer buradan sonraysa, o zaman zor olacak. Fakat sanırım bunun öncesinde yer alacak." dedi.

Schumacher, ”Bence bu sadece sürücülerin orayı tam gaz geçip geçmeyeceğiyle ilgili. Bu açıdan nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor."

"Neyse ki bu sprint hafta sonu değil, bu yüzden 1. antrenman, 2. antrenman ve 3. antrenmanda bunun üzerinde çalışıp, herhangi bir değişikliğe gerek olup olmadığını anlamak için zamanımız var."

"80 km/s hız sınırı ile sorunsuz bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.