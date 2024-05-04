Miami'deki Sprint yarışının ilk viraj kazalarına ceza çıkmadı

Sprint yarışının ilk virajında yaşanan zincirleme kaza sonucunda Aston Martin'den Stroll ve McLaren'dan Norris yarış dışı kalırken, kazaya karışan diğer isimler Hamilton ve Alonso mücadeleyi sürdürdüler ancak onlar da hasar ya da cezalarla puan alamadılar.

İlk viraja girerken Hamilton'ın içeriden hızla girdiğini gören Alonso, sağa dönmeyi bırakıp düz gidince önce dışarıdan içeri doğru dönmeye çalışan takım arkadaşı Stroll'le temas yaşadı, sonra virajı dönemeyen ve içeride yer alan Hamilton'la.

Stroll, Alonso ile temas ettikten sonra kendisinin dış tarafından dönen Norris'le temas yaşadı. Norris doğrudan kaza yerinde yarışa veda ederken, Stroll pite dönüp garaja çekildi. Bu olay sonrasında güvenlik aracı yarışa dahil edilirken, olay yarıştan sonra inceleme altına alındı.

Yapılan açıklamada, tüm verilerin ve video görüntülerinin incelenmesinin ardından ilk kazanın Aston Martin sürücüleri arasında olduğu ancak içeriden hızla gelen Hamilton'ın da kazaya katkı sağladığı, ilk turda böyle olaylar olabildiği ve kazada bir sürücünün diğerlerinden daha fazla hatalı olmadığı için cezai yaptırım uygulanmadığı bildirildi.