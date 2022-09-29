Miami GP'deki 'sahte marina' 2023'te geri dönecek

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Miami Dolphins stadyumunun etrafındaki bu yılki açılış etkinliğinin odak noktalarından biri, 6.7 ve 8. virajların etrafındaki su desenli katı vinille çevrili 10 yatlı bir koleksiyondan oluşan sahte bir yat limanıydı.

Bu tasarım, sosyal medyada çok konuşularak esprili paylaşımları tetikledi ve tüm etkinliğin profilini yükselttiği için pist yetkililerini memnun eden önemli bir odak noktası haline geldi.

Bütün bunlara rağmen, bu sahte marinanın tek seferlik bir kurulum mu olacağı yoksa 2023'te geri mi döneceği belli değildi.

Aylarca süren tartışmalardan sonra, pist yetkilileri bu yıl dikkat çeken bazı özelliklerin gelecek sezon geri döneceğini doğruladı.

Resmi olarak MIA Marina olarak bilinen sahte marinanın yanı sıra Miami, Hard Rock Beach Club ve resmi F1 taraftar alanını de geri getirecek.

Pist ayrıca, artan gölge ve su istasyonlarının yanı sıra pistin etrafına daha fazla pist kenarı görüntüleme platformunun kurulmasıyla, hayranlar için gelişmiş bir deneyim vaat ediyor.

Bu yıla göre 3000'lik bir artış olan taraftarlar için pistin etrafına 56.000 tribün koltuğu yerleştirme planları var.

A view of the Miami track Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Miami F1 başkanı Tyler Epp, "Bütün ekip, taraftarlara harika bir ikinci yıl deneyimi yaşatmak için çok çalışıyor ve ön kayıt listesindekilere önümüzdeki hafta biletleri verebilecek olmak çok heyecan verici."

“2023'te, MIA pistinin en popüler bölümlerinden bazıları olan MIA Marina ve Hard Rock Beach Club geri dönecek."

"Geçen yıldan beri taraftarların isteklerini dinledik ve gölge, su istasyonlarını artırmayı planladık. Ayrıca pistin etrafına ek izleme platformları eklemeyi planlıyoruz."

"İkinci yılımızda da, Miami'nin en iyilerini - kültür, eğlence, yemek, müzik ve topluluk - sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Ön satış bilet tahsisi önümüzdeki hafta 3 Ekim'de başlayacak ve ön kayıt yaptıran hayranlara bilet satın almaları için bir zaman aralığı gönderilecek. Bilet satın almak isteyenler hâlâ f1miamigp.com adresinden kayıt olabilirler.