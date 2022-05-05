Miami'deki pist değişiklikleri, tasarımcıların "biraz aşırıya kaçmasına" izin vermiş

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Miami International Autodrome, Hard Rock Stadium kampüsünün içinde yarı-kalıcı bir pist olarak yer alıyor ve F1 hafta sonu bittikten sonra geleneksel spor etkinliklerine ev sahipliği yapılmasına imkan sağlıyor.

Miami'deki yarış için bir dizi plana karşı çıkıldı ve Hard Rock Stadyumu'ndaki orijinal pist düzeni de 199. caddenin kullanımı nedeniyle tepki aldı.

Daha sonra organizatörler, yerel sakinlerin endişeleri nedeniyle 199. caddeyi dahil etmeme kararı aldılar.

Yolu kullanmaktansa, pist düzeni mevcut 8. virajda daha dar yapıldı. Bu virajdan sonra yol 11. viraja kadar 1.4 kilometre sürüyor ve Miami Open tenis turnuvasının yapıldığı kompleksten geçiyor.

Pisti tasarlayan Apex Circuit Design'ın kurucusu Clive Bowen, "199. cadde bir seçenek olmaktan çıktıktan sonra çok fazla şey değiştirmemiz gerekti."

"Fakat bu bize biraz aşırıya kaçma fırsatı verdi. Bu yüzden, batıdaki park yerinden 199. caddeye gitmektense, biraz daha dar bir viraj yaptık ve batıdaki telesiyej istasyonunun etrafından geçtik."

"Daha sonra, Miami Open tenis kompleksinin merkezine doğru direkt gidiyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi burası pek popüler değil."

"Bu yüzden, bunun mühendisliğini nasıl yapacağımızı, kortlar arasındaki bağlantıların nasıl çalışır halde kalacağını ve Miami Open'dan önce pisti nasıl inşa edeceğimizi bulmamız gerekiyordu."

"Miami Open bittikten sonra çok hızlı bir şekilde onların teçhizatlarını temizlememiz ve piste çevirmemiz gerekti." dedi.

A view of the Miami track Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Pist dizaynı, F1 takvimindeki mevcut birçok piste benziyor. Bowen, 8. virajı, Paul Ricard'daki Beausset virajına kıyasladı ve yüksek hızlı 11. virajın, Bakü'nün son sektörüne benzediğini söyledi.

Bununla birlikte 11. virajın çıkışındaki bir stadyum bölümü, Mexico City'deki Foro Sol'a benzer şekilde tasarlandı. Şikandan 16. viraja inen kısım ise, Montreal'deki Şampiyonlar Duvarı gibi, dışarıdan gelen sürücüleri cezalandırabilir.

Ayrıca Mick Schumacher'in Cidde'de aracının kontrolünü kaybederek yüksek hızda bariyerlere çarpmasının ardından, yakın zamanda pistin 6. ve 7. virajlarındaki kerbler kaldırıldı.

Bowen, "Bunun yerine kerb gibi görünmesi için boyanmış düzlükler var. Bu yüzden eğer birisi dışarıdan gelirse, aynı problemi yaşamayacağız." dedi.

Bowen, 4. ve 7. viraj arasındaki bölümde, sürücülerin yeni nesil araçlar sayesinde birbirlerine yakın kalabileceği konusunda iyimser. Miami pisti, 2022 araçları kapsamında tasarlanan ilk pist oldu.

Bowen, "4. ve 7. virajların arası, araç için oldukça zorlayıcı."

"Önceki nesil araçlar olsaydı, araçlar birbirlerinden uzaklaşırdı. Fakat 2022 araçları ile daha fazla zemin etkisi ve gövdede daha az türbülans var. Bu da araçların daha yakın olabileceği anlamına geliyor."

"Formula 1 ve teknik çalışanları ile, araçların dinamiğini anlamak için çalışmalar yaptık ve pisti, zemin etkisi dönemine uyumlu olacak şekilde tasarladık."

"Bu nedenle araçların 8. virajın çıkışına kadar yakın kalmalarını umuyoruz." dedi.