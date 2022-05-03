Miami'de yarış direktörü COVID-19'u atlatan Wittich olacak

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Geçtiğimiz hafta, Formula 1'in mevcut yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın her ikisinin de COVID-19 testinin pozitif çıktığı ortaya çıkmıştı.

Miami GP'ye kadar bir haftalık zaman dilimi olduğu için testin negatife dönebileceği konusunda umut vardı.

Eğer Wittich yarışa katılamasaydı, yerine muhtemelen Herbie Blash geçecekti. Fakat şimdi Sky Sports News tarafından yeni bir haber ortaya atıldı.

Buna göre bu yıl yarış direktörlüğünü Freitas ile paylaşan Wittich'in girdiği son testler negatif çıktı ve Miami GP'ye katılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

FIA, çalışanlarının sağlık durumu hakkında yorum yapmayı reddediyor fakat Sky Sports'un iletişime geçtiğim tüm FIA temsilcileri, Wittich'in yarışa katılacağını doğruladılar. Florida'da bulunan İngiliz televizyon kanalının muhabiri Craig Slater'ın, Wittich'in ABD'ye uçacağını ve yarışta görev alacağını dile getirdi. Böylelikle ilk beş yarışın tamamında yarış direktörü Niels Wittich olacak.