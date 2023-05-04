Önceki / LKY SUNZ ekibi Formula 1'e katılma başvurusu yapacak Sonraki / Elliott: "Bakü'de podyuma çıkamazdık"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami'de yağmur ihtimali var

Bu hafta sonu yapılacak Miami GP'de çok yüksek olmasa da yağmur yağma ihtimali var.

Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45, passes a rain light

Formula 1'de bu hafta sonu Miami Grand Prix'si yapılacak ve hafta sonu boyunca sıcak hava etkili olacak.

Cuma günü hava sıcaklığı 31, cumartesi ve pazar günleri ise 29 derece civarında olacak.

Cuma günü herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor ve hava tıpkı cumartesi günü günü gibi parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi günü sadece %20'lik bir yağmur tahmini var. Pazar günü ise yarışın başladığı saatler için %45'lik bir yağmur tahmini yapıldı. Akşam saatlerine doğru yağmur ihtimali azalacak.

Her üç günde de rüzgar 21 ila 24 km/s hızında esecek.

paylaşım
yorumlar

LKY SUNZ ekibi Formula 1'e katılma başvurusu yapacak

Elliott: "Bakü'de podyuma çıkamazdık"
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Formula 1
Miami GP

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor" Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Formula 1
Miami GP

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil" Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Formula 1
Miami GP

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum" Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Son Haberler

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Miami GP

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor! Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

F1 Formula 1
Miami GP

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

SBK World Superbike
Barselona

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.