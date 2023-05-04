Miami'de yağmur ihtimali var

Formula 1'de bu hafta sonu Miami Grand Prix'si yapılacak ve hafta sonu boyunca sıcak hava etkili olacak.

Cuma günü hava sıcaklığı 31, cumartesi ve pazar günleri ise 29 derece civarında olacak.

Cuma günü herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor ve hava tıpkı cumartesi günü günü gibi parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi günü sadece %20'lik bir yağmur tahmini var. Pazar günü ise yarışın başladığı saatler için %45'lik bir yağmur tahmini yapıldı. Akşam saatlerine doğru yağmur ihtimali azalacak.

Her üç günde de rüzgar 21 ila 24 km/s hızında esecek.