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Miami'de tekrar yağmur geçişi yaşandı

Miami GP öncesi pistin bulunduğu bölgede yağmur başladı fakat yüksek sıcaklık pistin hemen kurumasına neden oluyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami'de tekrar yağmur geçişi yaşandı
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Yağmur, Miami Grand Prix'si için bir tehdit olmayı sürdürüyor çünkü yarışın başlamasına birkaç saat kala pisti sağanak yağmur vurdu.

TSi 19:45 civarı başlayan yağmur, Miami pistinin olduğu bölgede etkili oldu ve pistin büyük kısmını ıslattı. Ancak dakikalar sonra bulutlar geçti ve güneş yeniden kendini göstermeye başladı.

Bundan ötürü de pist kurudu.

Halihazırda Miami'de hava sıcaklığı 30 derecenin biraz üzerinde ve öğleden sonra daha da artması bekleniyor.

Yarışın başlayacağı saatlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yarış içerisinde sürpriz sağanak geçişleri olabilir ancak bu ihtimal şu an itibariyle düşmüş durumda.

Yağmur gece saatlerinde de etkili olmuş ve sabah saatlerinde durmuştu.

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