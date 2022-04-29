Miami'de takım patronları için planlanan geçit töreni iptal edildi

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Her Formula 1 yarışından önce pilotlar, bir gösteri kamyonunun, otobüsün veya klasik araçların üstüne çıkıyorlar ve piste kendilerini seyretmeye gelen taraftarları selamlıyorlar.

Normalde Miami GP hafta sonunda, takım patronları için de bir geçit töreni olacaktı. Bu bir ilk anlamına geliyordu çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapılmamıştı ve Drive to Survive'ın etkisiyle daha ön plana çıkan patronlar, daha da ön planda yer alacaktı.

Ancak geçit töreni iptal edildi ve bu durumu doğrulayan Toto Wolff, üzülmediğini dile getirdi.

Mercedes patronu, "Açıkçası bunun iptal edilmesine üzülmüyorum."

"Bu tarz faaliyetlerde yer almaktan kaçınıyorum. Takım patronları veya takım sahiplerinin seyircilere el sallaması gerektiğini düşünmüyorum."

"Taraftarları çok seviyorum fakat ilgi odağında sürücüler olmalı. Sonunda aracın direksiyona geçen sporcular ve araçlardaki gladyatörler onlar."

"Biz değiliz, hiçbirimiz değiliz." dedi.