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Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami'de günün pilotu Verstappen oldu

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki ikinci kez günün pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami'de günün pilotu Verstappen oldu
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Hollandalı pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta iyi bir ilk tur geçirdi ve ikinciliğe yükseldi. Daha sonra Charles Leclerc'i de pist üstünde geçen Verstappen, yarış boyunca kusursuza yakın bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Verstappen artık Leclerc'in 19 puan gerisinde yer alıyor ve şampiyonluk savaşına dönmüş durumda. Bugün gösterdiği performansla da taraftarlar tarafından Miami'de günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna  Max Verstappen 
United States Miami  Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 10
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 8
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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