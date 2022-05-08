Miami'de günün pilotu Verstappen oldu

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Hollandalı pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta iyi bir ilk tur geçirdi ve ikinciliğe yükseldi. Daha sonra Charles Leclerc'i de pist üstünde geçen Verstappen, yarış boyunca kusursuza yakın bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Verstappen artık Leclerc'in 19 puan gerisinde yer alıyor ve şampiyonluk savaşına dönmüş durumda. Bugün gösterdiği performansla da taraftarlar tarafından Miami'de günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 10 Charles Leclerc 10 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 8 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1