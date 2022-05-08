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Miami'de günün pilotu Verstappen oldu
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki ikinci kez günün pilotu seçildi.
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Hollandalı pilot, üçüncü sıradan başladığı yarışta iyi bir ilk tur geçirdi ve ikinciliğe yükseldi. Daha sonra Charles Leclerc'i de pist üstünde geçen Verstappen, yarış boyunca kusursuza yakın bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Verstappen artık Leclerc'in 19 puan gerisinde yer alıyor ve şampiyonluk savaşına dönmüş durumda. Bugün gösterdiği performansla da taraftarlar tarafından Miami'de günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|10
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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