Miami'de günün pilotu kim oldu?
2024 Miami Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarışa beşinci sıradan başlayan Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve harika bir tempo ortaya koydu.
Güvenlik aracından faydalanan İngiliz pilot, dmaalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F1 zaferini elde etti.
Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|SÜRÜCÜ
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|13
|Lando Norris
|12
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|
Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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