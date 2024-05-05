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Formula 1 Miami GP

Miami'de günün pilotu kim oldu?

2024 Miami Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'dan Lando Norris oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarışa beşinci sıradan başlayan Lando Norris, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve harika bir tempo ortaya koydu.

Güvenlik aracından faydalanan İngiliz pilot, dmaalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk F1 zaferini elde etti.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahrain  Bahreyn    Carlos Sainz
Saudi Arabia  Suudi Arabistan      Oliver Bearman
Australia  Avustralya    Carlos Sainz
Japan  Japonya

 Monaco  Charles Leclerc
China  Çin   Lando Norris 
United States Miami   Lando Norris 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

SÜRÜCÜ Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 13
 Lando Norris 12
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

Spain Carlos Sainz

 6
 Kimi Räikkönen 5

Thailand Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2

Australia Óscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1
 
 

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