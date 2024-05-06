Miami'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Miami'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Ferrari yaptı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Miami'de Ferrari mekanikerleri, 19. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 1,94 saniyede değiştirdi ve en hızlı pit stopu yaptı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 28 pit stop yaptı. En uzunu Kevin Magnussen'in 11 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|1.94
|19
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|1.95
|17
|18
|3. McLaren
|L. Norris
|2.17
|29
|15
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.22
|23
|12
|5. Aston Martin
|F. Alonso
|2.36
|22
|10
|6. RB
|Y. Tsunoda
|2.44
|28
|8
|7. Mercedes
|L. Hamilton
|2.49
|26
|6
|8. Haas
|N. Hulkenberg
|2.51
|28
|4
|9. Alpine
|P. Gasly
|2.52
|12
|2
|10. Williams
|L. Sargeant
|2.56
|11
|1
|11. Alpine
|E. Ocon
|2.56
|22
|12. RB
|D. Ricciardo
|2.56
|28
|13. McLaren
|O. Piastri
|2.60
|27
|14. Red Bull
|S. Perez
|2.64
|28
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|2.65
|28
|16. Sauber
|G. Zhou
|2.73
|28
|17. Sauber
|V. Bottas
|2.81
|29
|18. Haas
|K. Magnussen
|2.86
|22
|19. Williams
|A. Albon
|3.00
|53
|20. Aston Martin
|L. Stroll
|3.03
|11
|21. Williams
|A. Albon
|3.04
|10
|22. Mercedes
|G. Russell
|3.10
|24
|23. Ferrari
|C. Sainz
|3.19
|27
|24. Haas
|N. Hulkenberg
|3.26
|12
|25. Sauber
|V. Bottas
|3.74
|11
|26. Haas
|K. Magnussen
|9.85
|28
|27. McLaren
|O. Piastri
|10.70
|40
|28. Haas
|K. Magnussen
|11.05
|31
Red Bull, ilk altı yarışta topladığı 208 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 111 puanla ikinci, McLaren ise 79 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|208
|2.Ferrari
|111
|3.McLaren
|79
|4.Mercedes
|65
|5.RB
|47
|6. Alp
|36
|7.Aston Martin
|33
|8.Haas
|20
|9.Williams
|7
|10.Sauber
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Miami
|1.94
|3. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|1.95
|4. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|5. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.05
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.08
|7. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|8. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.13
|9. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.16
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.17
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