Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Miami'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Miami'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Ferrari yaptı.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, pit stop sonrası pit şeridinde

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Miami'de Ferrari mekanikerleri, 19. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 1,94 saniyede değiştirdi ve en hızlı pit stopu yaptı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 28 pit stop yaptı. En uzunu Kevin Magnussen'in 11 saniyelik pit stopuydu.

Miami'deki pit stoplar:
Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 1.94 19 25
2. Red Bull S. Perez 1.95 17 18
3. McLaren L. Norris 2.17 29 15
4.  Red Bull M. Verstappen 2.22 23 12
5. Aston Martin F. Alonso 2.36 22 10
6. RB Y. Tsunoda 2.44 28 8
7. Mercedes L. Hamilton 2.49 26 6
8. Haas N. Hulkenberg 2.51 28 4
9.  Alpine P.  Gasly 2.52 12 2
10. Williams L. Sargeant 2.56 11 1
11.  Alpine E. Ocon 2.56 22  
12. RB D. Ricciardo 2.56 28  
13. McLaren O. Piastri 2.60 27  
14.  Red Bull S. Perez 2.64 28  
15. Aston Martin L. Stroll 2.65 28  
16. Sauber G. Zhou 2.73 28  
17. Sauber V.  Bottas 2.81 29  
18. Haas K. Magnussen 2.86 22  
19. Williams A. Albon 3.00 53  
20. Aston Martin L. Stroll 3.03 11  
21. Williams A. Albon 3.04 10  
22. Mercedes G. Russell 3.10 24  
23. Ferrari C. Sainz 3.19 27  
24. Haas N.  Hulkenberg 3.26 12  
25. Sauber V.  Bottas 3.74 11  
26. Haas K. Magnussen 9.85 28  
27. McLaren O. Piastri 10.70 40  
28. Haas K. Magnussen 11.05 31  

Red Bull, ilk altı yarışta topladığı 208 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 111 puanla ikinci, McLaren ise 79 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 208
2.Ferrari 111
3.McLaren 79
4.Mercedes 65
5.RB 47
6. Alp 36
7.Aston Martin 33
8.Haas 20
9.Williams 7
10.Sauber 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2. Ferrari C. Leclerc Miami 1.94
3. Red Bull S. Perez Miami 1.95
4. Red Bull S. Perez Çin 2.00
5. Red Bull S. Perez Çin 2.05
6. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.08
7. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
8. Red Bull S. Perez Japonya 2.13
9. Red Bull S. Perez Japonya 2.16
10. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.17

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Wolff yanıt verdi: "Mintzlaff neden bahsediyor bilmiyorum"
Sonraki haber Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"

Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"

Formula 1
Miami GP
Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"
Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

Formula 1
Miami GP
Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"
Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Formula 1
Miami GP
Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Son Haberler

Horner: "Newey'in takım verilerine erişimi kısıtlandı"

Horner: "Newey'in takım verilerine erişimi kısıtlandı"

F1 Formula 1
Miami GP
Horner: "Newey'in takım verilerine erişimi kısıtlandı"
Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"

Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"

F1 Formula 1
Miami GP
Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"
Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

F1 Formula 1
Miami GP
Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"
Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye