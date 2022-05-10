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Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami'de 2022 sezonunun en yüksek ikinci geçiş sayısına ulaşıldı

Miami GP'de toplam 45 geçiş yapıldı ve böylelikle 2022 sezonunun en yüksek ikinci geçiş sayısına ulaşıldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami'de 2022 sezonunun en yüksek ikinci geçiş sayısına ulaşıldı
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Formula 1'de bu yıl yeni kurallara geçilmiş ve yeni yeni araçlarla pist üstündeki mücadelenin artması hedeflenmişti.

İlk dört yarışa bakıldığında geçiş sayıları yine pistin şartlarına ve yapısına bağlı olarak değişirken, en çok geçiş Bahreyn'de yaşandı.

Sezon öncesi testlerine de ev sahipliği yapan bu pistte toplam 58 geçiş olurken, sonrasında bu sayı giderek düştü.

Suudi Arabistan'da toplamda 31 geçiş yapılırken, Avustralya'da 27 ve Imola'da 13 geçiş yapıldı. Geçmişte Avustralya'da sadece birkaç geçiş olduğu için durum nispeten daha iyiydi.

Bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapan Miami'de sezonun en yüksek ikinci geçiş sayısına ulaşıldı. Pazar günü pilotlar, ana yarış çizgisinin dışındaki kirli bölgeye rağmen toplamda 45 geçiş yaptılar.

Bu yılki geçiş sayıları:

Yarış Geçiş
Bahreyn 58
Suudi Arabistan 31
Avustralya 27
Imola 13
Miami 45
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