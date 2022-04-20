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Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami yargıcı, F1'in "kaçınılmaz" gürültü hasarına dair kanıt istedi

Bir yargıç, Miami Gardens sakinlerinden oluşan bir gruba, Miami Grand Prix'sinin gürültü seviyesinden dolayı neden "gerçekten zarar göreceklerine" dair kanıt sunmaları gerektiğini söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Miami yargıcı, F1'in "kaçınılmaz" gürültü hasarına dair kanıt istedi
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Miami Gardens sakinlerinden oluşan grup, Formula 1'in Miami'deki açılış etkinliğinin yarattığı gürültünün, kendilerine "şiddetli rahatsızlığa ve fiziksel zarara neden olacağını" iddia ederek 1 Mart'ta dava açtı.

Miami Herald'un bir raporuna göre Yargıç Alan Fine, birkaç yıldır yarışa karşı çıkan eski Miami-Dade Bölge Komisyon Üyesi Betty Ferguson liderliğindeki bu aktivistleri, mahkemede delil sunmaya çağırdı. Kararın açıklanmasının beklendiği Çarşamba günü için de bir Zoom duruşması planladı.

Miami Gardens sakinleri, bir mühendislik firmasının, araçların ürettiği gürültünün 97 desibele -elektrikli testereye benzer bir seviyeye- kadar çıkacağını ve stadyumun 2.5 mil uzaklığına kadar duyulacağını iddia ettiği bir raporunu sundular.

Yargıç Fine ise "kaçınılmaz hasarın" oluşma ihtimalini sorguladı ve sakinlerin pistteki etkinlik sırasında evlerinde kalıp kalamayacaklarını veya kulak tıkacı takıp takamayacaklarını değerlendirdi.

Fine, "Potansiyel hasardan kaçınmak için birkaç farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi de elbette kulak tıkacı takmak. İkincisi ise oradan ayrılmak." dedi.

Yarış organizatörü South Florida Motorsports, gürültüyü azaltmak için harekete geçti ve sakinlerin yaşadığı bölgeye en yakın olan kuzey tarafındaki gürültüyü bastırmak için çitlere PVC yerleştirdi. Etkinlik CEO'su Richard Cregan, pistin "%95'inin tamamlandığını" ve planlanan program için hazır olacağını söyledi.

Miami track overview

Miami track overview

Photo by: Miami Dolphins

Stadyum avukatları ve -geçtiğimiz Nisan ayında yarışı onaylayan- Miami Gardens Şehir Konseyi, yarış için iznin verilip verilmeyeceğinin, şehrin kendi gürültü yönetmeliğine bağlı olduğunu söylediler ve davanın reddedilmesi gerektiğini savundular.

Bu durumun, 6 Mayıs'ta etkinlik başlamadan birkaç gün önce sonuçlama olasılığı var ve yargıç, davanın şu anda “belirsiz bir durumda” olduğunu kabul etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ise etkinliğin, %70'inin siyahilerden oluşan bir topluluk içinde yer alacağı için ırk ayrımcılığı yapıldığını öne süren bir sivil hakları davası bir Bölge Yargıcı tarafından reddedilmişti.

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